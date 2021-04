Apríl 2021: Google se opět neúčastní, Mapy.cz jedou v omezeném režimu

Nejvtipnější den roku, kdy se vás snaží kdekdo napálit, je opět tady. Na Lupě aprílové texty tradičně nevydáváme, přinášíme ale přehled aprílových vtípků, které se objevily na českém a světovém internetu.

Přehled průběžně aktualizujeme. Pokud narazíte na povedený žert, který v seznamu nemáme, můžete nám dát na vtip tip v diskusi pod článkem.

PetCenter: zvířata mluví

E-shop s potřebami pro domácí zvířectvo PetCenter prodává obojkový překladač ANIMAX TALK, který „v reálném čase převádí do lidské řeči kočičí mňoukání, předení, vřískání i psí štěkot, vrčení, kňučení a ňafání.“

Slevomat: setkejte se s Harrym a Meghan

Zeptejte se Meghan a Harryho na věci, které si netroufla vyslovit ani Oprah, vyzývá ve svém aprílovém vtípku Slevomat. Prodává možnost exkluzivní setkání mezi šesti očima s princem Harrym a vévodkyní ze Sussexu, kteří mají v Praze odstartovat své celosvětové turné EX-ROYAL LIFE.

Nové výdejní boxy Zásilkovny

Logistická Zásilkovna.cz koupila všechny schránky na dopisy v Česku a udělá z nich své výdejní boxy. „Z-BOXy Mini fungují na stejném principu, jako klasické Z-BOXy, které se mezi zákazníky během několika málo měsíců staly velmi populární. Ovládají se jednoduše přes mobilní aplikaci Zásilkovna, ke svému provozu potřebují minimum energie, kterou získávají přes malé solární panely. Pro zákazníky fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ píše firma v tiskové zprávě.

„Už se nám nezdály jako perspektivní, a proto jsme se rozhodli všech schránek zbavit. Musím také oznámit, že dnešním dnem rozpouštíme náš Odbor poštovních schránek. Pracovali jsme tvrdě řadu let, ale bylo na čase se posunout dál. Já osobně smutním, protože jsem byl jmenován náměstkem Odboru pro dobíjení kreditních karet mobilních telefonů na přepážce, a to se s péčí o krásné schránky na dopisy nedá srovnat. Nevím, zda tuto pracovní změnu zvládnu, ale do důchodu mám ještě stále daleko, tak asi budu muset,“ komentuje spolupráci se Zásilkovnou náměstek Odboru poštovních schránek Jan Obálka.

Google: ani letos žádné vtipy

Společnost Google se v loňském roce aprílových vtípků poprvé po dlouhé době neúčastnila a nebude vtípky produkovat ani letos. Podle serveru The Verge firma aprílové žertování opustila z ohledem na všechny lidi, kteří bojují s nemocí Covid-19.

Omezené Mapy.cz

Mapový portál Seznamu hlásí, že kvůli epidemii covid-19 fungují v omezeném režimu i Mapy.cz. I na mapách tak platí zákaz navštěvovat zahraničí, prstem po mapě nesmí uživatel cestovat dále než 1 km od bydliště a po 21:00 si mapy smíte prohlížet pouze společně se svým psem. Do normálního neaprílového režimu se Mapy.cz přepnou až po absolvování testu Covid rezistence.

Aktualne.cz: alkohol nad dotace

Vláda podpoří toleranci alkoholu v elektromobilech. Bude to účinnější než dotace, píše ve svém aprílovém článku zpravodajský server Aktualne.cz. Novinka se má týkat aut se speciální poznávací značkou EL a v článku se k záměru vyjadřují různí experti i ministr Havlíček.

Průběžně aktualizujeme.