ARD a ZDF propojí své internetové archivy pořadů

Německé veřejnoprávní stanice ARD a ZDF se rozhodly úzce propojit své mediatéky, tedy internetové knihovny s odvysílanými pořady a živým vysíláním. Diváci si tak budou moci pustit více než 250 000 filmů, dokumentů, satirických pořadů a seriálů, aniž by museli přepínat mezi platformami.

Veškerý obsah ARD a ZDF bude dostupný jediným kliknutím bez ohledu na to, ve kterém z internetových archivů uživatelé začnou vyhledávat. Pokud například uživatel ZDF bude hledat seriál Místo činu (Tatort), který vyrábí ARD, dovede ho archiv na správnou stránku. Fungovat to bude i opačně, uživatel ARD hledající pořady ZDF se proklikne do ZDF Mediathek.

„Naším cílem je zpřístupnit opravdu všechno, to znamená zpřístupnit celou pokladnici obsahu, celý vesmír,“ poznamenal Benjamin Fischer, šéf ARD Online.

Nepůjde ale jenom o vylepšené vyhledávání. Klíčovou součástí bude společný systém personalizace nabídky a doporučování pořadů. Do internetových archivů ARD a ZDF bude možné se přihlásit jedním uživatelským účtem. Avšak kdo se nechce registrovat, nemusí – pořady si přehraje i tak, jen bez doporučování dalšího podobného obsahu.

Očekává se, že potrvá přibližně dva roky, než budou vyvinuty a integrovány všechny nové funkce pro obě mediatéky. Do té doby by se však mělo postupně projevit propojení obsahu ARD a ZDF.

Projekt bude otevřený i pro další stanice veřejné služby, jako jsou francouzsko-německý kulturní program Arte, zpravodajský program Phoenix a veřejnoprávní rozhlas Deutschlandradio.

Oba internetové archivy budou zároveň nadále v provozu i samostatně. Internetový archiv pořadů stanice ZDF, která v tomto oboru byla průkopníkem, mívá kolem pěti milionů návštěv za den. V době fotbalových zápasů čísla ještě rostou.

ARD sdružuje produkci devíti vysílatelů z německých spolkových zemí: BR se sídlem v Mnichově, HR se sídlem ve Frankfurtu, MDR se sídlem v Lipsku, NDR z Hamburku, Radio Bremen z Brém, RBB se sídlem v Berlíně a Postupimi, SR se sídlem v Saarbrückenu, SWR sídlícího ve Stuttgartu a WDR se sídlem v Kolíně nad Rýnem. Společně se podílejí na celoplošném programu Das Erste nebo zpravodajské stanici Tagesschau24. ZDF pod svou značkou provozuje celostátní vysílání, dále dokumentární program ZDFinfo a stanici pro mladší diváky ZDFneo.