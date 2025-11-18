Armáda ČR začala připojovat drony nebo vojenské roboty skrze síť 5G

Armáda České republiky je další tuzemskou organizací, která začala testovat využití privátní sítě 5G. Ta má parametry jako tradiční mobilní síť, ovšem je uzavřená pro konkrétního uživatele. Vojenské scénáře se od projektů jako je provoz v rámci jaderných elektráren, továren či nemocnic liší v nasazení v terénu.
Armáda chce ve využívání privátního 5G pokračovat, ministerstvo obrany proto skrze Sekci komunikačních a informačních systémů podepsalo memorandum s operátorem O2.
“Praktické testování potvrdilo, že nasazení 5G sítě je možné i v klimaticky a geograficky náročných podmínkách, včetně deště, silného větru a členitého terénu. Během čtrnáctidenního testování u Lipníku nad Bečvou byl ověřen provoz takzvané 5G SA (stand alone) privátní sítě a její propojení s armádní infrastrukturou. Cvičení potvrdilo, že technologie dokáže zajišťovat spolehlivou komunikaci mezi velitelskými jednotkami, drony, robotickými vozidly i pozemní technikou. Armáda by tak mohla i v případě živelních katastrof nebo dlouhodobého blackoutu rozsvítit v zasažených lokalitách vlastní síť a umožnit tak komunikaci všech záchranných složek i státní správy,” shrnuli vojáci.
“Vyzkoušeli jsme přenos pomocí milimetrových vln, rozšíření pokrytí dálkově řízenými vozy i připojení kamer s vysokým rozlišením. Testování potvrdilo, že 5G technologie, a zvláště pak privátní sítě mají v armádním prostředí své místo – jsou rychlejší než satelitní spojení, v některých oblastech levnější než tradiční vojenská technika a umožňují přenos obrazu i dat v reálném čase,” doplnil Tomáš Linhart, ředitel pro ICT sales v O2.