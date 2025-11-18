Lupa.cz  »  Armáda ČR začala připojovat drony nebo vojenské roboty skrze síť 5G

Armáda ČR začala připojovat drony nebo vojenské roboty skrze síť 5G

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Armáda ČR Autor: Armáda ČR

Armáda České republiky je další tuzemskou organizací, která začala testovat využití privátní sítě 5G. Ta má parametry jako tradiční mobilní síť, ovšem je uzavřená pro konkrétního uživatele. Vojenské scénáře se od projektů jako je provoz v rámci jaderných elektráren, továren či nemocnic liší v nasazení v terénu.

Armáda chce ve využívání privátního 5G pokračovat, ministerstvo obrany proto skrze Sekci komunikačních a informačních systémů podepsalo memorandum s operátorem O2.

“Praktické testování potvrdilo, že nasazení 5G sítě je možné i v klimaticky a geograficky náročných podmínkách, včetně deště, silného větru a členitého terénu. Během čtrnáctidenního testování u Lipníku nad Bečvou byl ověřen provoz takzvané 5G SA (stand alone) privátní sítě a její propojení s armádní infrastrukturou. Cvičení potvrdilo, že technologie dokáže zajišťovat spolehlivou komunikaci mezi velitelskými jednotkami, drony, robotickými vozidly i pozemní technikou. Armáda by tak mohla i v případě živelních katastrof nebo dlouhodobého blackoutu rozsvítit v zasažených lokalitách vlastní síť a umožnit tak komunikaci všech záchranných složek i státní správy,” shrnuli vojáci.

“Vyzkoušeli jsme přenos pomocí milimetrových vln, rozšíření pokrytí dálkově řízenými vozy i připojení kamer s vysokým rozlišením. Testování potvrdilo, že 5G technologie, a zvláště pak privátní sítě mají v armádním prostředí své místo – jsou rychlejší než satelitní spojení, v některých oblastech levnější než tradiční vojenská technika a umožňují přenos obrazu i dat v reálném čase,” doplnil Tomáš Linhart, ředitel pro ICT sales v O2.

Operace kýly s asistencí přes 5G síť. V Brně testují telechirurgii, je prý lepší než roboti Přečtěte si také:

Operace kýly s asistencí přes 5G síť. V Brně testují telechirurgii, je prý lepší než roboti

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Internet se baví slabým heslem Louvre

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).