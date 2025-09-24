Operace kýly s asistencí přes 5G síť. V Brně testují telechirurgii, je prý lepší než roboti

„Právě sledujete operaci tříselné kýly. Tady je pohled na operační sál, kde jsou proti sobě umístěné dva monitory. A tady sedí pan plukovník, kterého teď poprosím, aby vám ukázal, jak dokáže na dálku označit, co je potřeba. Dá se na to i malovat,“ popisuje lékař.
Skupina novinářů a dalších hostů sleduje na dvou velkých displejích detail operační rány ve 4K rozlišení. Ti, kteří měli odvahu (a žaludek) na to, aby si nasadili i 3D brýle, vidí velmi detailní obraz trojrozměrně. U stolu sedící lékař má před sebou další obrazovku, na kterou může stylusem „kreslit“ pokyny chirurgovi v operačním sále. Vypadá to trochu jako elektronická tužka v hokejovém televizním studiu.
Videopřenos i přenos informací přitom probíhá v reálném čase přes mobilní síť. Nacházíme se ve Vojenské nemocnici v Brně, kde právě představují možnosti privátní 5G sítě v telemedicíně. Ukázka probíhá jen na vzdálenost několika desítek metrů, ale zdejší lékaři už mají za sebou reálné operace přenášení mezi Prahou a Brnem.
Telemedicína má umožnit i nezkušenému chirurgovi dělat operace jako chirurg zkušený, popisuje vedoucí telechirurgického týmu plk. gšt. MUDr. Václav Masopust. Technologie se podle něj má využívat zejména na zahraničních vojenských misích, kde nejsou okamžitě k dispozici chirurgové s jednotlivými specializacemi.
Funguje to tak, že operatér přenáší video zákroku přes mobilní síť ke specialistovi, který živý přenos sleduje pomocí 3D brýlí. Méně zkušenému kolegovi pak může na dálku poradit, co konkrétně má dělat. Vojenští lékaři si už v minulých letech pokusně ověřili, že takto může provést trepanaci lebky i lékař, který nemá chirurgickou specializaci. Pokud samozřejmě neprobíhal na pacientovi, ale na modelu.
Velký krok kupředu
Telemedicínské technologie jsou stále na začátku a vyvíjejí se. Dnes třeba video na sále snímá digitální exoskop. Ten má své klady i zápory. „Hledáme, jak dosáhnout dostatečně velkého zorného pole. To dosavadní je výborné například na lokální poranění, ale když řešíte třeba úraz celého břicha nebo hrudníku, potřebujete pole větší. To je další úkol, který potřebujeme vyřešit,“ vysvětluje Masopust.
Používání videotechniky je podle něj v chirurgii revoluční změna, srovnatelná s tím, když lékaři před lety přestali pacienty otvírat a začali operovat endoskopicky. „Je to další krok kupředu. Najednou si můžete otevřené břicho zvětšit, zlepšit obraz, světelné podmínky. Obrovská výhoda také je, že vám asistent nekouká do rány, ale stojí u monitoru a vidí to samá, co chirurg,“ říká.
Vojenští chirurgové podle Masopusta telemedicínské postupy vylepšují krok za krokem. Musí při tom řešit problémy, které by je původně nenapadly – jeden takový se týkal například toho, jak vlastně při operaci komunikovat.
Takových rádiových jednotek je do privátní 5G síti v brněnské Vojenské nemocnici zapojeno několik desítek
„Původně bylo hodně problematické označit, kam má operatér sáhnout. Přemýšleli jsme o tom, jestli používat pokyny typu ‚60 stupňů‘ nebo označení jako na šachovnici – pole A7… To ale nejde. Zjistili jsme, že potřebujeme přesně ukázat na konkrétní místo. Proto teď používáme laserová ukazovátko. Každý rok postupně systém vylepšujeme a blížíme se tomu, aby se to dalo při operacích reálně používat,“ popisuje lékař.
Chirurgové podle něj také zjistili, že telemedicína je v praxi výhodnější než operace prováděné za pomocí robotů, které se ve světě také testují. „Pokud k operaci používáte robota, potřebujete k tomu hodně zkušeností a výuka takové metody trvá strašně dlouho. Telemedicína je natolik intuitivní, že doba učení je velice krátká,“ argumentuje. Technologie se podle něj může používat také při výuce nových mediků.
Privátní 5G
Kampusovou síť ve Vojenské nemocnici v Brně postavil T-Mobile. Signálem zatím pokrývá pětipatrovou novou budovu nemocnice s lůžkovými odděleními a operačními sály. Nasazeno je tu několik desítek rádiových stanic vyrobených firmou Ericsson. „Na každém sálu je samostatný rádiový prvek, aby tam byl ideální signál. Kapacita připojení je 800 Mbit/s na downloadu a 300 Mbit/s na uploadu,“ říká Georgi Georgiev, který měl u operátora stavbu sítě na starosti.
Operace s asistencí přes 5G síť. Podívejte se na ukázku telechirurgie v Brně:
Připojení přes mobilní síť dosahuje nízké latence na úrovni 5 – 7 milisekund, která je pro videopřenosy operací zásadně důležitá. V reálném provozu se pak zpoždění přenosu pohybuje kolem jedné sekundy, říká majorka Ing. Markéta Vršecká z brněnské Univerzity obrany, která projekt za nemocnici zajišťuje po technické stránce. „Přenášíme totiž 3D obraz ve 4K rozlišení – a navíc s hlasem. O další zpoždění se postará kódování a dekódování přenosu, který musíme mít dobře zabezpečený,“ vysvětluje, proč je výsledná latence oproti možnostem sítě vyšší.
„Začínali jsme na přibližně pěti sekundách a tam už je to při zákroku znát,“ dodává Masopust s tím, že pokud by bylo zpoždění ještě větší, mohl by být pacient v kritických momentech, například při krvácení, v ohrožení.
Privátní 5G síť využívá C-bandové kmitočty v pásmu 3,5 GHz, kde má k dispozici celkem 100 MHz úsek. I když se při telemedicínských pokusech kromě hlavního streamu přenáší ještě stream v HD kvalitě, použité kodeky dokáží datový tok jednoho vysílání zkomprimovat na přibližně 40 Mbit/s, dodává Georgiev.
„Naším cílem je vybudovat pracoviště, které bude schopné nabídnout pomoc komukoli na celém světě,“ popisuje brněnské ambice Masopust.
Kromě tohoto ambiciózního projektu nemocnice testuje také další využití 5G sítě: nasazení mobilních zdravotnických vozíků, které mají sloužit například při vizitách. Lékař si vozík na kolečkách doveze k lůžku pacienta a na dotykovém displeji má přístup k jeho zdravotní dokumentaci.
Může mu tak promítnout třeba rentgenový snímek nebo mu předepsat lék, naskenovat čárový kód na krabičce a medikaci rovnou zavést do nemocničního informačního systému. I vozíky jsou připojené k privátní nemocniční 5G síti. Mají také odnímatelnou vrstvu s popisky klávesnice, aby se dala snadno vydezinfikovat.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem