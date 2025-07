Armády zbrojí a z ČR se stává významný hráč na evropském obranném a bezpečnostním trhu

Vleklá válka na Ukrajině má nemalý vliv na obranný průmysl v Evropě a Česku. Vznikají startupy zaměřené na defense a technologie dvojího užití, subdodavatelé dodávkami zbrojařům nahrazují výpadky v automobilovém průmyslu a například majitel Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se podle Bloombergu stal nejbohatším Čechem.





V Praze také odstartovalo technologické centrum NATO. Jeho cílem je kromě jiného rychle dostávat moderní technologie do často rigidních armád aliance, kde nákup a vše okolo hrozně dlouho trvá. Ukrajinská armáda se oproti tomu vlivem nutnosti změnila v pružný startup.

Dění kolem obranných a kyberbezpečnostních technologií ve střední a východní Evropě shrnuje nový report The State of Defense & Cybersecurity od The Recursive. Mezi sponzory patří český fond Presto Tech Horizons, který díky Presto Ventures a CSG chce investovat miliardy do obranných firem. Celý report je k dispozici zde, níže je souhrn od Presta.

Česko se podle reportu stává významným hráčem na evropském trhu obranných a bezpečnostních technologií. Vynikáme hlavně v kyberbezpečnosti.

“V kyberbezpečnosti je naší silnou stránkou správa identit a přístupů (IAM), detekce hrozeb a analýza chování založená na umělé inteligenci a také zaměření na ochranu sítí a zabezpečení infrastruktury. Do oblasti kyberbezpečnosti zamířilo v posledních letech 168,7 milionů eur (report mapuje investice v období 2022 až 2025). Aktivními investory jsou například Credo Ventures a Fazole Ventures. Významným hráčem je IP Fabric a slibným startupem Ellio Technologies – obě společnosti patří do portfolia druhého fondu Presto Ventures. Za pozornost stojí také brněnské firmy Whalebone a ThreatMark,” uvádí report.

“V oblasti defense a dual-use vynikáme například v imerzivní simulaci a výcviku, analýze dat z vesmíru a také v pokročilé letecké mobilitě a řízení bezpilotních systémů (UAS). Významnými českými hráči jsou startupy Zaitra, Vrgineers a Dronetag. Do defense a dual-use oblasti zamířilo financování ve výši 25,3 milionu eur (2022 až 2025). Na tuto oblast se zaměřuje například fond Presto Tech Horizons, který loni založila VC firma Presto Ventures a průmyslově-technologická skupina CSG. Rozvoji inovací v rané fázi lokálně pomáhá především podpora institucí, jako jsou European Space Agency Business Incubation Centre (ESA BIC) a CzechInvest,” shrnul dále report.

Takto vypadají klíčová čísla:

667 milionů eur: Celkové investice do 174 obranných a dual-use startupů v CEE. Výrazný nárůst oproti předchozím letům, mj. i díky institucionálním fondům jako NATO Innovation Fund (NIF) a European Defence Fund (EDF), a venture kapitálovým fondům jako Presto Tech Horizons, který loni založila VC firma Presto Ventures a průmyslově-technologická skupina CSG, dále polský Expeditions Fund, litevský CoInvest Capital nebo ukrajinský D3 Fund.

Přes 15 tisíc: Počet zaměstnanců ve startupových firmách zaměřených na kyberbezpečnost a obranné technologie v rámci CEE. Silné ekosystémy v Polsku, Rumunsku, Česku, Litvě a Estonsku. Zhruba 20 % firem funguje bez externího kapitálu (tzv. bootstrapped).

56 miliard eur: Ukrajinský obranný rozpočet v roce 2024 (34 % HDP). Nejvyšší podíl obranných výdajů na HDP v Evropě. Ukrajina do obrany dává více než kterýkoli jiný evropský stát, včetně masivních investic do UAV a elektronického boje.

Dva miliony: Počet dronů vyrobených na Ukrajině v roce 2024. S cílem dosáhnout produkce až 4,5 milionu v roce 2025. Ukrajina se rychle mění na ‘Drone Valley’ Evropy.

Přes 240: Počet CEE univerzit s programy zaměřenými na kyberbezpečnost. Vzdělávací základna pro budoucí talenty v oblasti cybersecurity a defence. Vede opět Ukrajina, s 41 univerzitami v tomto oboru. Ani to však nestačí, svět aktuálně čelí nedostatku odborníků na kybernetickou bezpečnost – podle odhadů jich v roce 2025 globálně chybí 2,8 až 4,8 milionu.

A toto jsou hlavní sdělení reportu: