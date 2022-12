Aukce 5G nic dobrého nepřinesla, potvrdil Nejvyšší kontrolní úřad

Autor: ČTÚ

Aukce kmitočtů pro sítě 5. generace nesplnila očekávání. Konstatoval to v kontrolní zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Potvrdil tím, co je už dlouho zjevné: z aukce nevzešel čtvrtý hráč, ani ke snížení cen pro koncové zákazníky aukce nevedla a do rozpočtu přinesla mnohem méně, než měla a než kolik se očekávalo.





Kontrolní zpráva ale Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nekritizuje jen kvůli aukci. Kontroloři zjistili porušení rozpočtové kázně ve výši 4,7 mil. Kč. ČTÚ vedený předsedkyní Rady Hanou Továrkovou neoprávněně rozdělil veřejnou zakázku na právní a poradenské služby a zadal její části konkrétním dodavatelům napřímo, namísto toho, aby je řádně vysoutěžil. Předmět plnění z těchto tří smluv přitom prokazatelně tvořil jeden celek. Dodavatelé vzájemně spolupracovali a odevzdali stejné nebo obdobné výstupy.





Kritika NKÚ se na ČTÚ snesla i jako na regulátora poštovního trhu. Kontroloři poukázali na to, že mezi roky 2013 a 2020 klesl objem přepravených na polovinu, přičemž ale celkové náklady na poskytnutí služeb se zdvojnásobily.

Zatímco v roce 2013 byl průměrný náklad na poskytnutí jedné základní služby (doručení dopisu) dvě koruny, v roce 2020 se jednalo už o 7,40 Kč. Přitom vzhledem k rozšiřování datových schránek se dá očekávat další snižování objemu poskytnutých základních služeb.