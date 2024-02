Avast dostal od americké obchodní komise pokutu skoro 400 milionů za prodej osobních dat uživatelů

Autor: Jan Vaca

Americká Federální obchodní komise (FTC) uložila pokutu původem české společnosti Avast, která je už nějakou dobu společně s NortonLifeLock součástí podniku Gen Digital. Výše pokut činí 16,5 milionu dolarů, asi 386 milionů korun. Dokumenty komise jsou zde a zde.





FTC pokutu uložila kvůli sbírání a ukládání dat uživatelů bez jejich souhlasu, a to skrze již mnohokrát probíranou sekci Jumpshot, jejíž činnost Avast ukončil.





Firma mezi roky 2014 a 2020 získala více než 8 PB informací včetně identifikátorů prohlížeče, zařízení, měst uživatelů, navštívených stránek a podobně. Data byla prodána více než stovce zájemců.

Americká komise vedle pokuty české společnosti zakázala prodávat data uživatelů o prohlížení webu.

Avast byl kvůli sběru dat pokutován už dříve, a to částkou 13,7 milionu eur. V Nizozemsku pak deset tisíc uživatelů Avast zažalovalo.

Gen se dnes snaží profilovat jako firma, která naopak chrání soukromí uživatelů a pracuje například na decentralizované identitě nebo vývoji systému pro digitální peněženky.

“Tohle už vůbec neděláme, a to od 20. ledna 2020. Dost jsme tyto změny komunikovali,” řekl už dříve Lupě ke sběru prezident Genu Ondřej Vlček. “Máme segment soukromí obsahující VPN, ochranu proti trackování, mazání cookies, sledování již uniklých dat a podobně.”

Jako viceprezident Jumpshot působil Martin Mesršmíd, který dnes vede státní Digitální a informační agenturu. “Jumpshot bral data od Avastu, který je získával se souhlasem uživatelů a k nám posílal už anonymizovaná. Jumpshot je následně zpracovával. Nastala kontroverze kolem toho, že Avast není firma, která by něco takového měla dělat. Bylo to vnímané jako střet zájmů a to, co si mohl dovolit někdo jiný, neplatilo v případě Avastu. Vedení se k tomu postavilo čelem a muselo zvážit, co je vlastně Avast. Firma se správně rozhodla sbírání dat ukončit,” popsal Lupě Mesršmíd.