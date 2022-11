Ondřej Vlček (Gen/Avast): Po spojení chceme smazat technický dluh. Propouštět budeme i české vývojáře

Avast se finálně spojil s americkým konkurentem NortonLifeLock a rozjela se řada změn včetně zavedení nového jména Gen. Dosavadní výkonný ředitel Avastu Ondřej Vlček se v Genu stal prezidentem a podílí se na vedení a transformaci firmy. V rozhovoru pro Lupu popisuje, jak to je se změnou firemní kultury, propouštěním, konkurencí ze strany Big Techu nebo plány ohledně decentralizované identity na blockchainu.

Změnila se po spojení s Nortonem firemní kultura Avastu?

Myslím si, že ano. Snahou je ji dál posouvat. Ani předtím nebyla statická a vyvíjela se tak, jak firma v různých růstových fázích potřebovala trochu něco jiného. V Genu se kulturu snažíme vymyslet tak, aby fungovala dalších několik let bez extra velkých ohledů na to, jak předtím fungoval Norton nebo Avast. Změna je žádoucí a snažíme se definovat, jak by v ideálním případě měla vypadat. Kulturu lze částečně z pohledu managementu řídit a motivovat, ale je to živý organismus, který nemáte plně pod kontrolou. Je to trochu jako výchova dětí. Můžete do toho vstupovat a dávat tomu impulsy.

Vnímáte, že by zaměstnanci při změnách více „brblali“?

Na trhu lze zaslechnout různé nespokojenosti ohledně přechodu na Teams, limitování používání firemního hardwaru a podobně.

Mluvíme o dvou odlišných tématech. Jedním z nich je IT prostředí nové firmy. Zejména programátoři mají velmi silné názory, a to i v rámci týmů. Odjakživa tady jsou války Windows versus Mac, Android versus iOS, teď Teams versus Slack… to je pořád něco. Vždy budou lidé, kteří budou stav po změně podporovat, a ti, kteří nikoliv. To je řiditelné. Navíc řada věcí ještě není plně definovaných. Jsme sedm týdnů od closingu, nemáme ani spojené sítě. Věci ohledně spojování IT stacku nám dle odhadů budou trvat ještě tři až šest měsíců.

Tyto změny tlačí Norton, nebo jak se definují?

Je důležité si uvědomit, že tady není žádný Norton ani Avast. Začali jsme postavením managementu, který má členy z bývalého Nortonu i Avastu. Je nás čtrnáct a dostali jsme za úkol vymyslet, jak by naše oblasti měly vypadat. Pro lídra IT to znamená definovat IT stack, pro produktového lídra to znamená nastavit produktové portfolio a tak dále.

Jinak v IT jsme věci ještě stále pořádně nedefinovali a migrace ještě neproběhla. Začali jsme spojovat back-endy ve smyslu networku a ERP, abychom mohli dělat konsolidované účetnictví a podobně. Změny, které zaměstnanci uvidí na svých počítačích, ještě ani nezačaly probíhat. Upřímně to beru tak, že zejména technická populace vždy bude řešit tyto žabomyší války.

V historii spojování úspěšných technologických firem se stalo velké množství průšvihů, které po fúzích neskončily dobře. Máte z toho obavy?

Kultura je pro mě naprosto zásadní otázka. Snažím se ale odlišit kulturu od toho, jestli používáme Teams, Slack nebo Zoom. Nemyslím si, že by se miliardové obchody nepovedly kvůli tomu, že by se používal nebo nepoužíval Zoom. Nepovedly se kvůli tomu, že lidé spolu bojovali, nosili „různá trička“ a řešili, jak to bylo v minulosti, kdo je lepší, které produkty by měly přežít a tak dále. To jsou ty kulturní věci, které jsou opravdu důležité a považuji za prioritu, abychom toto udělali dobře.

Obchody také mohou krachnout na spojování odlišných technologií dvou firem. Budete migrovat na jednu platformu?

Pracujeme na integraci. Technologické a produktové portfolio se skládá jako v nové firmě. Snažíme se hledat nejlepší komponenty a služby, což budeme slepovat do sebe.

Máte už konkrétní představy, jak to bude vypadat?

Máme docela dobrou roadmapu, ale detaily nemohu prozrazovat, nejsou ani oznámeny v rámci firmy. Z procesu mám docela dobrý pocit. Necítil jsem řevnivost a viděl jsem velkou vůli postavit celý stack dobře. Díky nové platformě si také můžeme smazat technologické dluhy, které byly na obou stranách. Chceme udělat stack, který je výrazně lepší, než byly ty dva předtím.

Takže vás čeká i hodně refaktoringu a podobných radostí?

Refaktoring je z mého pohledu přepisování stávajícího kódu. Nevím, jestli na něco takového budeme mít dostatek času a kapacit. Ale když máme například dvě knihovny, které dělají to samé, uděláme analýzy a vybereme tu lepší. Tu horší pak můžeme zúročit jinde nebo ji třeba prodat. V tomto ohledu mimochodem nasazujeme stejný playbook, jaký jsme udělali při akvizici AVG. Filozofie je ta, že pokud se to neudělá hned, tak se to neudělá nikdy.

Jak dlouho tento hlavní proces bude trvat?

Bude trvat rok.

Už dříve jste oznamovali propouštění kolem 25 procent pracovní síly. Můžete už být více konkrétní, zejména co se týče Česka či profesí?

Ani moc ne. Detaily nechceme sdílet. U čísla 25 procent není žádná změna, a to i přesto, že se trh výrazně negativně změnil. Když jsme před rokem číslo oznamovali, trhy byly na vrcholu a nyní vidíme, jak řada technologických firem oznamuje stop najímání lidí a případně velká propouštění.

Když jste kupovali AVG, v Brně to na trh vyvrhlo poměrně dost vývojářů, čehož využil například ESET pro založení tamního vývoje. Lze něco takového očekávat i nyní?

Když říkáme 25 procent v rámci propouštění, je fér předpokládat, že je to skrze všechny funkce a lokality. Bude se to tedy vztahovat i na technické role v České republice.

Co plánujete s nedávno koupeným rozšířením I don't care about cookies, které automaticky odklikává otravné hlášky s využitím cookies?

Avast nabízí vlastní webový prohlížeč, který se snažíme profilovat směrem k bezpečnosti a soukromí. I don't care about cookies naprogramoval během asi půl roku jeden člověk v Chorvatsku. My jsme toto rozšíření za poměrně malou částku koupili za účelem, abychom ho dali do svého prohlížeče. To je celé. Kauza kolem toho byla bouří ve sklenicí vody (uživatelé měli značné obavy, že Avast bude chtít vydělávat na sběru dat – poznámka redakce).

Na čem vydělává váš webový prohlížeč?

Hlavním zdrojem příjmů je partnerství s vyhledávači. Monetizujeme Google, Bing a další. Pokud v prohlížeči uskutečníte vyhledávání a kliknete na reklamu, my dostaneme provizi. Tento monetizační model je krásný a pro uživatele nemá žádnou nevýhodu. Není v tom žádný háček.

Dělá Avast ještě monetizaci některých produktů skrze prodej uživatelských dat?

Tohle už vůbec neděláme, a to od 20. ledna 2020. Dost jsme tyto změny komunikovali.

To je pravda, ale Avast ohledně sběru dat v minulosti neměl nejlepší jméno. Následně jste udělali velký obrat a nyní hodně mluvíte o tom, že chce data nebo identity lidí chránit. Věří vám to uživatelé?

Myslím si, že ano, jsem spokojený. Ohledně identit jsme něco reálně začali dělat před rokem. Byly to hlavně akvizice spojené s organickým růstem. Komerčně v tom nejsme příliš daleko. Vedle toho ale máme segment soukromí obsahující VPN, ochranu proti trackování, mazání cookies, sledování již uniklých dat a podobně. To je pro nás nejrychleji rostoucí oblast.

Avast také koupil dvě firmy zabývající se decentralizovanou identitou na blockchainu a má ohledně toho poměrně velké plány. Jak jste v tom pokročili?

Produkt nemáme ještě spuštěný, není ani ve fázi bety, proto je o něm aktuálně těžké mluvit. Z mého pohledu je příležitost v této oblasti veliká. Gen má nyní hlášku „Powering your digital freedom“ a identity a decentralizované identity jsou dobrým ztělesněním. Je ale vágní o tom mluvit, dokud nemáme produkt, který bych vám ukázal.

A stále platí, že nejde o malý projekt v labu, ale jsou na to vyčleněny prostředky a tým?

Máme na to vyčleněný tým a rozpočet. Jde o značnou investici.

Je váš tradiční byznys s antiviry už spíše za zenitem, který nepředstavuje prostor pro růst? Navíc se stále sílícím Defenderem, který je součástí Windows?

Nevěřím na monokulturu. Pokud by všichni na světě měli pouze Defender, útočníci by to měli strašně jednoduché. Microsoft problém bezpečnosti i přes všechny své investice nemá možnost problém vyřešit sám. Vždy tady bude prostor pro více hráčů. My jsme jedním z nich, který je největší ve spotřebitelském segmentu. Chceme jim být i nadále a investujeme do toho. Chceme mít skvělý detekční engine a chceme být nejlepší v testech a sledovat, co se děje. Věříme, že tento byznys můžeme táhnout dlouhodobě navzdory tomu, že je tady Microsoft.

Nicméně při oznamování spojení s Nortonem jste uvedl, že jedním z hlavních důvodů tohoto kroku jsou firmy známé jako Big Tech, které do kyberbezpečnosti stále více šlapou.

Ano, je zde již zmiňovaný Defender s podílem v řádech desítek procent. To před deseti lety nebylo a zredukovalo to trh. Nad antivirem nadále můžeme mít velký byznys, ale není to růstová kategorie. A dále je zde Big Tech mimo antiviry. Apple se například nyní hodně profiluje jako firma zaměřená na soukromí uživatelů. Mají v tom ale mezery. Na iPhonu před dvěma lety zpřístupnili hlášku, zda uživatel chce aplikaci umožnit sledování, ale Apple sám začal provozovat reklamní síť, která uživatele trackuje.

A Google je zase velmi aktivní v ochraně účtů, protože chce, aby uživatelé skrze něj byli všude přihlášení a poskytovali data.

Ano a zároveň je tento účet vysoce centralizovaný a data jsou v něm uložená. Vystavování se uživatelů vůči Google je větší než kdy dříve.

Obecně lze říci, že neexistuje asi žádné rostoucí či atraktivní odvětví IT, kde by tito velcí hráči nebyli. Microsoft, Apple a Google tam vždy budou, možná i Amazon. Nevymyslíme žádnou součást trhu, která by byla prostá prezentace Big Techu. S tím se budeme muset popasovat.