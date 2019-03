 »  Babiš s Trumpem řešil Huawei, USA a ČR mají rozšířit kybernetickou spolupráci

Jan Sedlák

Český premiér Andrej Babiš včera v Bílém domě jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle očekávání se debatovalo také o kybernetické bezpečnosti, což je především krycí jméno kolem kauzy Huawei. Česko před Vánoci proti Huawei vydalo varování, což Spojené státy zaujalo a podle zákulisních informací Babišovi cestu do USA otevřelo.

Co přesně bylo předmětem řešení, prozatím není jasné. Bílý dům prozatím vydal oficiální prohlášení, kde stojí: „Naše země budou pracovat na zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelského řetězce, aby bylo možné redukovat riziko nebezpečných kybernetických aktivit. V této oblasti rozšíříme naší spolupráci a vyvineme společné telekomunikační bezpečnostní principy.“

Jednání s Trumpem se vedle Babiše a dalších státních zástupců zúčastnil také kybernetický atašé ve Washingtonu Daniel Bagge. Ten spadá pod NÚKIB.

Cesty do Spojených států se mimo jiné účastnil šéf české pobočky americké firmy Cisco Michal Stachník. To, zda se tato firma nějakým způsobem na bezpečnostních aktivitách podílí, není oficiálně komentováno. Společnost pouze odkazuje na oficiální program a na to, že se Cisco mělo pouze účastnit představení Národní inovační strategie ČR.