 »  Bez změny zákonů bude za šest let místo rádií ticho, varuje vysílací rada

Pouhých šest let zbývá do podzimu 2025, kdy podle zákona vyprší českým rozhlasovým stanicím prodloužené analogové licence, které získaly výměnou za podporu digitálního vysílání. Ale digitalizace rozhlasového vysílání není právně ani technicky dořešená. „Pokud se v dohledné době nepřijmou novely zákonů, nastane v roce 2025 velké ticho,“ varoval předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivan Krejčí. Řekl to na úvod tradiční konference v Telči, jejímž tématem je také digitální rozhlasové vysílání.

V současné době není jasné, jak se bude po 10. říjnu 2025 vysílat, ani jak to bude ošetřeno v zákonech. Přítomní zástupci vysílací rady, Českého rozhlasu, ministerstva kultury i telekomunikačního sektoru se v zásadě shodli, že situace směřuje k vymazání pevného data ukončení analogového vysílání z vysílacího zákona.

Pravděpodobně nejvhodnějším řešením bude, že analogové vysílání bude pokračovat i po říjnu 2025, a to souběžně s vysíláním v DAB+.

„Mělo by se vysílat analogově i digitálně. Není nutné ukončit analogové vysílání, aby se vysílalo digitálně. Proč tedy končit? V právních řádech okolních zemí se nevyskytuje závazek provozovatelů rozhlasu ukončit analogové vysílání, ani jednostranná deklarace státu do určitého fixního data analogové zemské vysílání fakticky zrušit či omezit,“ podotkl František Čunderlík z RRTV.

„Je celkem evidentní, že musí dojít k odstranění pevného termínu 10. 10. 2025 ze zákona. Podzákonným předpisem (například nařízením vlády) tohoto cíle dosáhnout nelze, změna nemůže být prováděna v rozporu s tím, co je v zákoně. Jedinou možnou cestou je tedy změna zákona,“ dodal.

„Privátní subjekty by měly naplnit transformační licence a začít v roce 2025 v DAB+ v takovém územním rozsahu, jaký jim předepisují současné licence pro FM vysílání. Stát by jim naopak garantoval souběžný provoz stávajících sítí FM v plném rozsahu i po roce 2025,“ řekl za Český rozhlas Pavel Straňák.

