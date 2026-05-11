BigBoard posiluje mediální divizi, obsah povede Veselin Vačkov

Filip Rožánek
Dnes
Veselin Vačkov Autor: Hans Štembera/BigBoard Media
Mediální divize skupiny BigBoard má nového ředitele obsahu. Od května se jím stal novinář a mediální manažer Veselin Vačkov, který zároveň převzal pozici šéfredaktora webu PrahaIN.cz. Server se má vedle pražských témat více zaměřit také na celostátní politiku a byznys.

Společnost oznámila, že posílí redakční tým PrahaIN.cz o několik redaktorů a editorů se zkušenostmi z větších mediálních domů. Dosavadní ředitelka redakce Markéta Grušáková podle tiráže webu ve funkci zůstává i po Vačkovově nástupu. Dlouholetým šéfredaktorem serveru byl předtím Jan Holoubek.

Server je v provozu od ledna 2022. „V první fázi chci výrazně posílit zpravodajství PrahaIN.cz, aby to pro Pražany byl kvalitní zpravodajský web první volby. Zároveň přidáme celostátní obsah především z oblasti politiky a byznysu,“ uvedl Veselin Vačkov. Doplnil, že v další fázi chce skupina hledat propojení s dalšími médii ve skupině a s venkovní reklamou.

Podle předsedy představenstva Richarda Fuxy je cílem „výrazně zkvalitnit obsahovou a obchodní nabídku na internetu“ a postupně ji propojit s nabídkou venkovních ploch. „Chceme nabízet prémiové produkty – jak v outdooru, tak na internetu,“ dodal Fuxa.

Do skupiny webů ve vlastnictví BigBoardu patří lifestylový magazín Flowee, inzertní server Hyperinzerce, oborový server Médiář, filmová databáze FDb.cz a servisní přehled Špindl.info. Součástí divize BigBoard Media je také metropolitní televize Praha TV.

Veselin Vačkov působí v médiích téměř třicet let. Vystudoval anglistiku, bohemistiku a slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a počítačovou lingvistiku na Oxfordské univerzitě. V roce 2005 obhájil disertační práci na téma Jazyk médií a získal titul Ph.D.

Novinářskou kariéru začínal v 90. letech v obnovených Lidových novinách jako zahraniční zpravodaj. V letech 2000 až 2009 byl jejich šéfredaktorem, později se stal ředitelem Lidových novin a webu Lidovky.cz. Tuto funkci zastával v letech 2013 až 2024. Mezitím působil jako regionální ředitel mediální skupiny Mafra. V roce 2025 založil zpravodajský projekt Publico. Provoz webu skončil na začátku března 2026.

Vačkov má také zkušenosti jako poradce vydavatelství a médií v zemích střední a východní Evropy. Dlouhodobě působí jako mentor a expert pro Thomson Foundation a Media Development and Investment Fund.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

