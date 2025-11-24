Lupa.cz  »  BIS a Vojenské zpravodajství hledají kutily a bastlíře pro tvorbu špehovací techniky

BIS a Vojenské zpravodajství hledají kutily a bastlíře pro tvorbu špehovací techniky

Jan Sedlák
Dnes
Bezpečnostní informační služba (BIS) opět do svých řad hledá pana či paní Q z Jamese Bonda. Zpravodajci už několik let čas od času otevřou pozici technika/kutila, jehož hlavní rolí je podílet se na vytváření zpravodajské techniky.

BIS požaduje manuální zručnost a znalosti práce s materiály, zkušenosti s pájením, obráběním na CNC strojích, znalost práce s 3D tiskem, 3D modelováním nebo znalosti reverzního inženýrství a radioamatérství. Ideální uchazeč by jako koníčka měl mít domácí kutilství a k tomu alespoň výuční list. Jde tedy o ideální pozici pro bastlíře všeho druhu.

BIS nespecifikuje, jaké přesně bude technik/kutil vyrábět špehovací hračky. “Hledáme řemeslníky/ techniky, kteří si umí poradit téměř za každé okolnosti, jsou manuálně zruční, technicky jim to pálí a umí nacházet nová řešení, využití specifických materiálů, opravit zdánlivě neopravitelné, udělat z rozbitého na první pohled nepoškozené a tak dále,” řekl už dříve Lupě mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Technické role chce nyní obsadit také Vojenské zpravodajství, přičemž zaměření je v některých ohledech podobné jako u BIS, včetně 3D tisku. Armádní zpravodajci hledají konstruktéra prototypové a malosériové výroby a pracovníka v té samé oblasti.

Rolí konstruktéra bude “samostatné navrhování konstrukce dílů a menších sestav v CAD systému, příprava výrobních dat pro obráběcí stroje v CAM systémech, sledování trendů v oblasti technologií pro malosériovou a prototypovou výrobu a příprava výrobních dat pro aditivní technologie.”

Pracovník prototypové výroby se pak má zaměřit na “samostatnou ruční a strojní výrobu malých přesných součástí podle výkresové dokumentace, obsluhu a údržbu manuálních a CNC obráběcích strojů a sledování trendů v oblasti nářadí a nástrojů pro výrobu malých a přesných součástí.”

