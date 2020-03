 »  Bohemia Interactive měla rekordní rok, utržila 1,5 miliardy a prodala 4,5 milionu her

Jan Sedlák

Bohemia Interactive, která se označuje za největší tuzemské herní studio, oslavila dvacet let a loni měla nejúspěšnější rok v historii. Celosvětově se podařilo prodat 4,5 milionu kopií her a rozšíření (DLC), což vygenerovalo celkové prodeje zhruba 1,5 miliardy korun.

Jde o základní čísla. Bohemia Interactive prozatím nedávno zveřejnila pouze účetní uzávěrku za rok 2018. Tehdy dosáhla na tržby 490 milionů korun, které meziročně spadly z 571 milionů. Jde o cyklický výpadek, který je v herní branži vzhledem k vydávání titulů běžný.

„Rok 2019 pro nás znamenal zúročení několika let náročných příprav v podobě vývoje našich her a DLC pro PC i konzole,“ uvádí k loňsku šéf Bohemky Marek Španěl s tím, že se v jednom roce podařilo vydat několik titulů. „Právě to se projevilo na vynikajících výsledcích, které nám umožní i v příštích letech pokračovat ve vývoji nových herních zážitků.“ Studio mimo jiné chystá bližší představení svého enginu Enfusion.

DayZ se v roce 2019 prodalo 1,1 milionu kopií. Celkově jde včetně DLC o 5,8 milionu prodaných kusů. Loni se prodalo 2,6 milionu kusů ArmA 3 včetně DLC (celkově 5,5 milionu). Free-to-play akci Vigor si vyzkoušely čtyři miliony hráčů. Čísla Ylands firma neuvádí.