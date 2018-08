 »  Bot Alquist z ČVUT se opět dostal do finále Alexa Prize, světové soutěže Amazonu

Jan Sedlák

Bot Alquist, který pod vedením Jana Šedivého vzniká na ČVUT, se opět dostal do finále prestižní soutěže The Alexa Prize pořádané Amazonem. Pokusí se tak obhájit či ještě vylepšit druhé místo z loňského ročníku, kde sice podlehl University of Washington, podařilo se mu ale porazit konkurenci z nejlepších světových univerzit. Alquist díky tomu získal 100 tisíc dolarů.

Také letos se český bot utká se silnými jmény. V seznamu finalistů jsou výtvory od Carnegie Mellon University (Pittsburgh), UC Santa Cruz, KTH Royal Institute of Technology (Stockholm), UC Davis, Brigham Young University (Utah), Emory University (Atlanta) a Heriot-Watt University (Edinburgh).

Každý z osmi týmů získává výzkumný grant v hodnotě 250 tisíc dolarů a některé technologie od Amazonu (přístup k AWS, zařízení s Alexou a podobně). Pokud by Alquist ve finále vyhrál, mohl by získat dalších 500 tisíc dolarů. Za druhé místo je opět 100 tisíc, za třetí pak 50 tisíc dolarů.

Navíc, pokud by vítězný bot dosáhl mety, kdy si zvládne 20 minut povídat s lidmi s hodnocením 4.0 a výše, získá domovská univerzita grant v hodnotě jednoho milionu dolarů.

Amazon soutěž pořádá s cílem zlepšení jeho konverzačních technologií Alexa, které nabízí v produktech, jako je chytrý reproduktor Echo. Letos v soutěži rozděluje 3,5 milionu dolarů.

Šedivý k letošnímu ročníku sepsal blog. Uvádí v něm, že byl Alquist kompletně předělán a mírně se obměnilo složení týmu.