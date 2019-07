 »  Británie začala vyšetřovat Google s Facebookem kvůli jejich dominanci v digitální reklamě

Karel Wolf

Internetové giganty Facebook a Google začal vyšetřovat britský antimonopolní úřad CMA, má podezření, že by platformy mohly poškozovat spotřebitele a konkurenci na britském trhu s digitální reklamou. Upozornila na to americká ekonomická televize CNBC.

Hlavní obava úřadu spočívá v podezření, že uživatelé platforem nedisponují dostatečnou kontrolou nad svými daty a tím, jak jsou tato data dále monetizována. Druhé podezření říká, že dominantní postavení obou společností na trhu s digitální reklamou může významně narušovat hospodářskou soutěž tím, že v praxi efektivně znemožňuje vstup a působení dalších hráčů na trhu. Obě společnosti se dnes podílejí na příjmech z digitální reklamy ve Velké Británii 61 procenty.

„Ačkoliv tyto platformy často poskytují uživatelům služby zdarma, větší konkurence na trhu by mohla vést k tomu, že spotřebitelé by za své údaje dostávali zaplaceno, nebo k zajištění větší kontroly spotřebitelů nad tím, jak jsou jejich údaje používány,“ tvrdí úřad v související tematické Online platforms and digital advertising market study.

Pokud by se podezření potvrdila, uvádí studie úřadu pět oblastí, kde by mohl zásah regulátora situaci zlepšit: zvýšení konkurence prostřednictvím podpory mobility dat, otevřených standardů a otevřených dat, poskytování větší ochrany spotřebitelů v ochraně jejich osobních údajů, omezení schopnosti velkých platforem uplatňovat „tržní sílu“, zlepšení transparentnosti a dohledu nad digitálními inzerenty a poskytovateli obsahu a institucionální reforma (nový, nebo stávající regulátor by mohl například získat pravomoc vymáhat od platforem dodržování pravidel pro danou oblast).

Vyšetřování navazuje na vládní studii, která byla zveřejněna v březnu a která doporučovala, aby společnosti jako Google, Facebook, Amazon, Apple a Microsoft podléhaly novým antimonopolním pravidlům. Britský ministr financí Philip Hammond tehdy vyzval CMA, aby na studii navázala obdobným přezkoumáním trhu s digitální reklamou. Závěry vyšetřování by měly být zveřejněny začátkem července následujícího roku.