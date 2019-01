 »  Britové a Evropané sídlící ve Velké Británii mají smůlu, evropské domény .eu jim propadnou

Karel Wolf

Podle oznámení neziskové organizace EURid, která zastupuje Evropskou unii coby doménový registr pro doménu nejvyšší úrovně .eu, Evropská unie po odchodu Británie z EÚ vypne a sebere subjektům ze Spojeného království už existující .eu domény.

Pokud se budou chtít Britové a Evropané sídlící ve Velké Británii této nepříjemnosti vyhnout, musí buď své sídlo přesunout od EU, nebo domény převést na nějaký evropský subjekt. Vypnutí domén by mělo proběhnout v pěvně stanovených termínech bez ohledu na to, do kdy jsou domény aktuálně registrované.

Konkrétní realizace bude záležet na tom, jestli Britové opustí EU s přechodovou dohodou, nebo formou „tvrdého Brexitu“. V mírnější variantě bude do 2. března 2021 probíhat přechodové období, po jeho konci se stanou domény neaktivní a 1. ledna 2022 budou britským subjektům odebrány. Pokud ovšem nastane drsnější scénář, budou v březnu subjekty sídlící ve Velké Británii upozorněni na plánovanou změnu a 30. května letošního roku budou jejich .eu domény bez milosti deaktivovány.

V registru .eu domén se ke dnešku nalézá přibližně 304 000 domén registrovaných na britské subjekty.