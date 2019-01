 »  ČT uvede na jaře přes čtyřicet dokumentů a do kin pošle další Manželské etudy

Jan Brychta

Jedním z nově nasazených dokumentů je Uzamčený svět, který se stal vítězem v sekci Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Česká televize ho od ledna uvádí v podobě šestidílného cyklu, ve kterém tvůrci zachytili příběhy odsouzených, kteří do vězení nastoupili poprvé, i propuštěných, které společnost přijímá většinou s obavami. Další tři osudy, které se propojily ve věznici, ukazuje dokument Máma z basy.

Časosběrný snímek Rovnýma nohama mapuje odcházení z dětského domova. Dalším z celospolečenských témat je i inkluze ve stejnojmenném snímku Tomáše Škrdlanta, který k problematice přistupuje nejen z hlediska rodičů a učitelů, ale především z pohledu samotných dětí.

Z domoviny do africké Kibery nahlédl režisér Martin Páv a za svůj počin získal Cenu diváku, taktéž v Jihlavě. Nosorožci ze zkumavky sledují snahu vědců zabránit vymření nosorožce tuponosého severního, v současnosti nejohroženějšího živočicha. Filmaři také vyrazí do přírody za polární kruh nebo do důlních oblastí České republiky, aby reflektovali zásahy člověka do krajiny a schopnost přírody se na tento vytěžený prostor adaptovat.

Na postavách Gustava Frištenského, kardinála Josefa Berana nebo Luboše Dobrovského dokumentaristé zmapovali průběh dvou totalit, které ovlivnily naše moderní dějiny. Netradiční pohled na jednoho z nejdéle sloužících psychiatrů, který se jako jeden z prvních věnoval psychosomatické medicíně přinese snímek Šárky Maixnerové Kdo tady blbne.

Universum Brdečka připomene scénáristu, režiséra a animátora. Významné jubileum Dušana Kleina Česká televize oslaví snímkem Režisér s dýmkou aneb můj život na place. K tradici dětských hraných filmů a seriálů přispěje filmem Prahou s panem Tau a Arabelou, kde se tvůrci věnují spolupráci tehdy socialistického Československa se Západním Německem.

Jako koproducent se Česká televize v aktuální sezóně podílí na devíti dokumentárních filmech, které míří do kin. Hana Třeštíková pokračuje ve šlépějích své matky, ikony časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové, a ve „svých“ Manželských etudách se zaměří na současnou generaci sezdaných párů. Na svoji poslední cestu do kin se vydá Dan Přibáň se svou expedicí kolem světa ve snímku Trabantem tam a zase zpátky.