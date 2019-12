 »  Brněnská Solitea kupuje český Clever Decision a slovinský MIT informatika

Jan Sedlák

Brněnský IT holding Solitea před Vánoci dokončila další dvě akvizice. Prostřednictvím své společnosti Saop získal stoprocentní podíl ve slovinském podniku MIT informatika, díky čemuž se má Solitea stát největším výrobcem podnikových informačních systémů ve výrobním sektoru na Slovinsku.

„Zatímco Saop již nyní patří k lídrům dodavatelů účetních a ERP systémů pro malé a střední společnosti ve Slovinsku, MIT informatika je zde předním dodavatelem softwaru pro výrobu. Sloučením obou společností dokážeme plně pokrýt potřeby výrobních společností vlastním softwarem,“ míní předseda představenstva Solitea Martin Cígler.

Saop a MIT informatika mají nyní dohromady 150 zaměstnanců. Solitea jako celek už má přes 900 lidí a tržby holdingu přesahují 1,6 miliardy korun.

Druhým nákupem je česká společnost Clever Decision, která se zabývá business intelligence a datovými sklady, a to zejména na produktech Microsoftu. Dodává do CPI Property Group, O2, České spořitelny, Volkswagen Financial Services, ČEZu, AAA Auto, Zentivy a dalších. Obrat za rok 2017 činil 43,2 milionu korun a zisk necelých deset milionů.

Solitea má silnou pozici v nasazování Microsoft Dynamics a Infor a odkupem BI Experts se více vydala i do business intelligence, což novou akvizic rozšiřuje.

Skupina v posledních čtyřech letech uskutečnila 16 akvizic. Solitea se dle svých slov chce stát jedním z nejdůležitějších dodavatelů IT systémů ve střední a východní Evropě. Podobně mezinárodní ambice má rovněž skupina Aricoma, pod kterou spadají například AutoCont, Cleverlance ES nebo DataSpring. Ta by se ráda vydala i do západní Evropy.