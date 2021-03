Brněnská Solitea kupuje další firmu, získala ostravskou skupinu D3Soft

Brněnský IT holding Solitea krátce po odkupu IT divize pražské firmy AspectWorks přišel s dalším nákupem. Získal téměř dvacet let fungující ostravskou společnost D3Soft, pod kterou spadají firmy D3Soft, D3Soft BIG a D3Soft Future. Obrat skupiny v roce 2020 činil 3,8 milionu eur, zisk EBITDA činil 573 tisíc eur.

Solitea v D3Softu získala stoprocentní podíl a jednatelé Jiří Čeřovský a Petr Tenčík z funkcí odešli. Výkonné vedení má v práci pokračovat.

D3Soft se zaměřuje zejména na vývoj systémů pro obchodníky a distributory s energiemi. Pro tyto účely rozvíjí vlastní informační systém Flexi IT. Implementuje také Dynamics 365, kde je Solitea i skrze akvizice výrazně aktivní. D3Soft se rovněž zaměřuje na CRM Leonardo.

Solitea aktuálně zaměstnává přes tisíc lidí a její tržby se blíží dvěma miliardám korun. Letos by se měly dostat nad dvě miliardy. Skupina v posledních letech aktivně nakupuje, v Česku, Rakousku, na Slovensku a na Balkáně získala vysoké jednotky firem.