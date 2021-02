Brněnská Solitea kupuje IT divizi AspectWorks, posílí v Salesforce.com

Brněnská skupina Solitea pokračuje v konsolidaci trhu i v letošním roce. Od pražského podniku AspectWorks kupuje divizi IT služeb dosahující na roční tržby kolem 100 milionů korun. Tato entita se podle obchodního rejstříku v první fázi odštěpuje do samostatné firmy AW Solutions, poté dojde k přechodu pod Soliteu. Akce by měla být dokončena v řádu měsíců.

AspectWorks působí na trhu od roku 2005 a v rámci IT sekce patří mezi největší integrátory cloudového softwaru od Salesforce.com, jehož popularita v poslední době roste i na českém trhu. Brněnská IT skupina, která loni v července provedla fúzi svých třiceti firem, tak posílí i mimo Dynamics a další technologie.

Solitea aktuálně zaměstnává přes tisíc lidí a její tržby se blíží dvěma miliardám korun. Letos by se měly dostat nad dvě miliardy. Skupina v posledních letech aktivně nakupuje, v Česku, Rakousku, na Slovensku a na Balkáně získala vysoké jednotky firem.