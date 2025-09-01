Brněnský Zoner spustil AI editor obrázků. Zdarma odstraní pozadí a objekty nebo vygeneruje obsah

Brněnská společnost Zoner rozšířila svoji letos spuštěnou službu Zoner AI Image Creator určenou pro generování obrázků pomocí umělé inteligence. Nově je k dispozici také AI Editor, v němž je možné obrázky upravovat. Nástroj běží ve webovém prohlížeči a pro editaci v HD rozlišení ho lze používat zdarma i bez přihlášení.
AI Editor od Zoneru umí automaticky odstranit pozadí, generovat výplň, odstranit objekty, rozšířit obrázek, zvětšit obrázky skrze upscale (až čtyřikrát bez ztráty kvality) a vylepšit oblohu a portréty. Má také standardní funkce pro úpravu scény, světla, barev a detailů, oříznutí a otáčení nebo přidávání textů. Obrázky lze do editoru nahrát samostatně, případně je rovnou přenést vygenerované z Image Creatoru.
Zoner tuto nabídku prezentuje jako alternativu služeb Canva, Adobe Express či Pixlr, a to s českým původem. Oblíbeným online grafickým editorem je i v Praze vyvíjená Photopea. Zoner také postupně přidává AI funkce do svého tradičního produktu Zoner Studio, který letos dostal nový název.
Zoner kromě toho provozuje chatovací AI s názvem AirGPT. Firma si pro tyto služby postavila vlastní serverové cluster s GPU od Nvidie.