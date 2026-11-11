Brno chce zachovat zákonné záruky pro regionální studia ČT a rozhlasu

Brno žádá poslance a senátory, aby při změně financování České televize a Českého rozhlasu zachovali zákonné záruky pro regionální studia. Jde o minimální rozsah regionálního vysílání i podíl televizních studií na celoplošném programu. Usnesení zastupitelů představila ve středu 11. listopadu na brněnském zasedání Rady České televize první náměstkyně primátora Kamila Zlatušková.
Brněnští zastupitelé přijali usnesení 3. listopadu a navázali jím na červnovou deklaraci. Připomněli, že brněnská studia Českého rozhlasu a České televize zajišťují regionální zpravodajství, informují při mimořádných událostech a podílejí se na celostátní tvorbě. Město žádá dostatečné, předvídatelné a politicky nezávislé financování. Chce, aby se v regionech dál vyráběly původní pořady a aby se peníze ani tvůrčí týmy nepřesouvaly do Prahy.
Primátor Jakub Hruška požádal, aby televize při plánovaných změnách ve výrobě pořadů zohlednila dopad na regionální studia. „Pro Brno je důležitým zaměstnavatelem a součástí místního kreativního průmyslu,“ řekl o brněnském studiu.
Předseda rady Karel Novák uvedl, že generální ředitel Hynek Chudárek podpořil zachování zákonných pravidel pro regionální studia. Rada zároveň doporučila vedení, aby o financování dál jednalo s vládou a s poslaneckými a senátorskými kluby.
Zákon o České televizi stanoví pro brněnské i ostravské studio nejméně 25 minut regionálního zpravodajství a publicistiky denně. V měsíčním součtu musí vysílání televizních studií na celoplošných plnoformátových programech představovat alespoň 20 procent celkového vysílacího času České televize. Zákon o Českém rozhlasu ukládá jeho celoplošným stanicím zařazovat pořady regionálních studií.
Nejistota kolem financování se promítá i do investic brněnského televizního studia. Chudárek už v srpnu upozornil, že se může změnit rozsah nebo harmonogram přesunu provozů ze Židenic do Líšně.
Vládní návrh má televizní a rozhlasové poplatky nahradit příspěvky ze státního rozpočtu. Výzva Brna se týká i případných pozměňovacích návrhů. Sněmovna předlohu 24. října po prvním čtení postoupila výborům. Výbor pro média a kulturu projednávání přerušil a k návrhu se má vrátit 10. prosince.