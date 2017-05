 »  Budeme se regulovat sami, zákon nezákon, slibují mobilní operátoři

David Slížek

Obavy mobilních operátorů z nových regulací a z novely zákona o elektronických komunikacích (ZEK), která právě prochází parlamentem, jsou zřejmě skutečně velké. Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která operátory sdružuje, koncem minulého týdne přišla s návrhem, že se její členové začnou raději regulovat sami.

„Novela ZEK směrem ke spotřebitelům řeší pouze dvě věci. Zrychlení přenositelnosti čísel a možnost výpovědi smlouvy bez sankcí, když operátor změní podmínky. Jsme připraveni tato dvě pro-spotřebitelská opatření zavést bez ohledu na to, kdy a zdali vůbec bude novela ZEK zveřejněna ve sbírce zákonů,“ říká výkonný ředitel APMS Jiří Grund.

Asociace poslala v tomto duchu dopis předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Nová pravidla by podle návrhu mohl vypracovat ČTÚ nebo sami operátoři a úřad by je pouze posvětil. Změny pak operátoři slibují provést do šesti měsíců.

Připomeňme, že v případě výpovědi smlouvy bez sankcí současná novela pouze napravuje změnu, kterou si v roce 2014 parlamentem prolobbovali sami operátoři. Jak se záhy ukázalo, klíčový pozměňovací návrh v neprospěch uživatelů tehdy vypracovala sama APMS.

Současná novela ovšem obsahuje kromě zmíněných dvou bodů také další změny – zejména dává ČTÚ možnost udělovat operátorům v určitých případech pokuty vypočítané jako procenta z obratu, tedy opravdu citelné částky.

Novelu by poslanci měli v posledním, třetím čtení projednávat už tuto středu.