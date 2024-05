Komerční televize: Zásadní bude memorandum o veřejné službě

Autor: Depositphotos

Asociace komerčních televizí se vyjádřila k velké mediální novele, kterou na dnešní tiskové konferenci oficiálně představilo ministerstvo kultury.





„V uplynulých měsících jsme se účastnili tří setkání pracovních skupin k velké mediální novele, přičemž na tom posledním nám byly představeny základní parametry novely, kterou dnes prezentoval ministr Baxa. Konkrétní paragrafové znění nyní procházíme. Hodně práce je však ještě před námi při přípravě memoranda, které je z našeho pohledu zcela zásadní z pohledu dlouhodobé stability duálního systému,“ uvádí stanovisko, které poskytla tajemnice asociace Marie Fianová.





Zmíněné memorandum je novinka v zákonech o České televizi a o Českém rozhlase. Upřesní očekávání od médií veřejné služby vždy na dobu pěti let. Dokument bude s generálními řediteli obou médií podepisovat ministr kultury.

První memorandum by mělo vzniknout nejpozději do června 2025, na dnešní tiskové konferenci však zaznělo, že to pravděpodobně bude podstatně dřív, nejspíš v únoru.

„Jsme na konci dlouhého procesu, jehož výsledkem je novela zákona, která zajistí odolnost a ekonomickou stabilitu veřejnoprávních médií a je v souladu s duálním nastavením českého mediálního trhu. Na základě diskusí, které považuji za mimořádně cenné, došlo k dílčím úpravám,“ řekl dnes ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Rád bych všem, kteří se na přípravě novely podíleli, poděkoval. Děkuji i členům pracovních skupin za jejich pohledy na věc a diskusi,“ dodal.

