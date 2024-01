Byznys s mobilními hrami je nemocný. Ovládají ho Google a Apple, věří šéf brněnských Madfinger Games

Autor: Madfinger Games

Trh s mobilními hrami není v příliš dobré kondici. Alespoň z pohledu Marka Rabase, spoluzakladatele a výkonného ředitele brněnského studia Madfinger Games, které před časem jako jeden z pionýrů v oboru z oblasti hraní na smartphonech vycouvalo.





“Mobilní trh je ve špatném stavu, protože majitelé obchodů s aplikacemi nyní vlastní byznys se získáváním uživatelů,” uvedl Rabas s odkazem na Google Play Store a Apple App Store. Jinými slovy: když chcete být vidět a v obří konkurenci prodávat, je nutné získat dobrou pozici u těchto dvou provozovatelů platforem.





“Není to o hráčích a o tom, co chtějí hrát. Jde spíše o to, za kolik peněz si koupíte dobrou pozici. Nejde o finální produkt, jde pouze o to, aby hry měly dobrá KPI, aby si mohly dovolit akvizici uživatelů. Na trhu teď nevidím nic dobrého. Možná by pomohla větší regulace, aby se ve hrách zakázaly neetické praktiky,” doplnil Rabas s tím, že konkurence na mobilním trhu s hrami “je v háji”.

Na pozici Googlu a Applu si stěžuje více vývojářů. Epic Games například koncem roku 2023 vyhrála soudní spor s Googlem. Epic tvrdí, že Google zneužívá tržního postavení a chrání obchod před konkurencí.

Epic se snaží vést boj také na trhu s PC hrami, kde skrze Epic Games Store válčí s dominantním Steamem. Stojí ho to hromadu peněz, vývojářům totiž dává lákavé podmínky (někdy si nebere ani provizi) a hráčům poskytuje hry zdarma a obří slevy. Obchod je v mínusu, firma to dotuje skrze Fortnite a Unreal Engine.

Madfinger Games každopádně vyvíjela mobilní FPS střílečky jako Dead Trigger nebo Shadowgun, které často prezentovaly firmy jako Apple, Nvidia nebo Qualcomm. Byly ukázkou toho, co je na mobilech možné.

Jak Rabas popsal v dřívějším rozhovoru pro Lupu, na mobily později vstoupily značky jako Fortnite, PUBG nebo Call of Duty s velkými studii za zády. To zásadně změnilo poměry, takže se Madfinger nakonec z oblasti stáhla. Firma loni prodala mobilní aktiva severské skupině Embracer Group.

Ještě předtím získala investici od čínského majitele TikToku. Nyní vyvíjí realistickou vojenskou akci Gray Zone Warfare, vzniká na Unreal Enginu 5.