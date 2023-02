Čechům se podařil vyřešit nedostatek čipů. Tvůrci Trezoru se je rozhodli pouzdřit sami

Autor: SatoshiLabs

Česká společnost SatoshiLabs se, stejně jako řada dalších firem, dostala do problematické situace spojené s nedostatkem čipů. Hrozily výrazné problémy při dodávkách kryptopeněženek Trezor, které SatoshiLabs vyvíjí. Dodavatel čipů v podobě STMicroelectronics prodloužil lhůty dodávek z původních 12 na 90 týdnů. Společnosti se to pomocí hezké české cesty podařilo vyřešit.





“Lidé po celém světě nakupovali řádově větší množství elektroniky, což způsobilo raketový růst poptávky po polovodičích. V našem případě šlo konkrétně o nedostatečnou výrobní kapacitu ve fázi pouzdření čipů,” popsal finanční ředitel SatoshiLabs Štěpán Uherík.





Češi se domluvili s STMicroelectronics na dodávce nezapouzdřených čipů. SatoshiLabs si pouzdření řeší po vlastní ose, a to v nejmenované továrně v Německu. Čas dodávky se podařilo srazit o polovinu. První takto dodané čipy, které nemají logo STMicro, ale Trezoru, už se testují.

“Zvolený byznys model je velmi unikátní a je aplikovatelný ve výjimečných případech. Jednak jako výrobce požadujeme vysoké MOQ, tedy minimální objednací množství, a jednak zákazník musí mít specifické know-how k pouzdření polovodičových součástek,” uvedl Tomáš Pokorný z české pobočky STMicroelectronics. Ta má v Česku asi dvousethlavé centrum pro návrh čipů.

Jednání se rozjela začátkem roku 2022, proces trval šest měsíců. Bylo nutné odstranit nedůvěru dodavatele a narušit zaběhnuté dodavatelské procesy.

“Ocitli jsme se v situaci, kdy nás na jedné straně drtila zvýšená poptávka po kryptopeněženkách a na druhé nedostatek zásob. Bylo nám jasné, že tradiční just in time strategie byla mrtvá. Když jsme přišli problému na kloub a představili svoje řešení, stali jsme se historicky prvním zákazníkem ST pro dodávky tohoto konkrétního čipu ve formě waferu. Náš dodavatel tak musel kompletně nastavit některé nové logistické procesy. Zcela objektivně se dá říci, že to byla naprosto šílená myšlenka. Postup, který jsme si nakonec prosadili, je totiž opravdu nestandardní. Jako bychom si koupili interiér, motor a podvozek auta, a karoserii si museli vyrobit sami. Jenže výsledné auto je plně pojízdné a funguje přesně, jak má,” popsal dále Uherík.

SatoshiLabs nyní dokončují interní testování. Firma chce být připravena na růst krypto trhu, zájem o Trezor a bull market. Poptávka po vlastní hardwarové peněžence je hnaná i pády krypto burz. Společnost loni utržila přes miliardu a vyměnila šéfa.

SatoshiLabs zároveň chtějí mít v Trezoru vlastní čip. Spin-off v podobě startupu Tropic Square připravuje vlastní Secure Element čip, jehož testovací várka už je v Praze.