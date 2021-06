Celníci nebudou od července vybírat DPH u zásilek nízké hodnoty

Celní správa nebude od 1. července vybírat DPH u zásilek s hodnotou do 22 EUR, jak to předpokládá legislativa Evropské unie. Důvodem je, že Parlament České republiky nestihne do začátku července projednat novelu zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona. Generální ředitelství cel to dnes oznámilo v tiskové zprávě. U zásilek nad 22 EUR zůstává situace z hlediska DPH nezměněna.

Novela, kterou Vláda předložila v květnu, prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně a míří do Senátu. Celní legislativa je však od 1. července účinná, je totiž upravena nařízeními v rámci právního systému EU, která jsou účinná bez nutnoti upravovat národní legislativu.

Znamená to, že expresní přepravci mají na základě celní legislativy EU povinnost podávat elektronické celní prohlášení i na zásilky v hodnotě do 22 EUR, ačkoliv z nich nebude zatím vyměřena DPH. Poštovní operátoři zatím s jednou výjimkou povinnost podávat elektronické celní prohlášení u zásilek do hodnoty 22 EUR nemají. Výjimka se týká situace, kdy je zboží nakoupeno v rámci tzv. jednotného správního místa pro dovoz.

U zásilek o hodnotě od 22 do 150 EUR můžou celní prohlášení podávat nadále občané elektronicky, a to prostřednictvím aplikace eCeP. Celní správa bude také postupně aktualizovat portál Celnička.cz.