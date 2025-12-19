Ceny operačních pamětí v ČR vyrostly do absurdních několikanásobků. Krize asi potrvá dlouho

Tento týden jsem přes online bazar prodal jedny své operační paměti DDR5. Jelikož jsem měl obměkčenou předvánoční náladu, dal jsem tento 32GB kit za rozumnou cenu. Nikdy v životě jsem tak rychle neměl takové množství zpráv od zájemců. Není se čemu divit, situace na trhu je už několik týdnů šílená a minimálně vyrovnává dění, které z minulosti známe ohledně nedostatku grafických karet.
Pohled do nabídky tradičních českých e-shopů je velmi smutný. Například největší prodejce Alza má v katalogu skladem pouze šest modelů 32GB RAM DDR5 (dvakrát 16 GB) plus sedm modelů SO-DIMM. Ceny se pohybují od skoro devíti do 15 a více tisíc. Podobně jsou na tom i další obchody typu Smarty nebo Mironet.
Tak například kit Patriot Viper Venom 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 ještě koncem září stál 2 390 korun a teď je to 8 749 korun. Balení G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Trident Z5 RGB Black v té době vyšlo na 2 999, dnes na 9 699 korun. Lexar ARES 32GB KIT DDR5 6400MHz CL32 RGB Black stál 2 899, teď 15 626 korun. O moc víc už toho najít nelze. Absurdní.
Balení s 64 GB RAM (dva moduly po 32 GB) jdou do ještě vyšších sfér. Klasika v podobě Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO v září vyšla na 2 999 a nyní na 16 390 korun. G.SKILL 64GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Flare X5 zdražil ze stejné cenovky na astronomických 19 999 korun.
Situace je o něco lepší u starších DDR4. Tam se dá 16GB kit sehnat za cenu kolem tří tisíc, 32GB balení za zhruba šest a 64GB verze za 11 až 12 tisíc. I to je ale příliš, nejenom vzhledem k tomu, že jde o dosluhující platformu (byť mnohdy stále dobrou).
Situace se pravděpodobně jen tak nezlepší. Výrobci pamětí a hardwaru kolem alokují své kapacity na dodávky do datových center, kde je vysoká poptávka kvůli umělé inteligenci a ke jsou marže někde jinde. Micron, jeden z hlavních dodavatelů paměťových čipů, zcela ukončuje svoji koncovou značku Crucial.
Odhady se různí, ale situace se nemusí vrátit do nějakého normálního stavu ani v roce 2027 – pokud se nestane něco nečekaného a obří projekty kolem AI datacenter (čtyři se staví i v Česku) se nezačnou hroutit. Cena NAND čipů vzrostla o 250 procent a není jasné, co se bude dít dál.
Lze očekávat zdražování elektroniky všeho druhu, a to až o desítky procent, případně najednou počítače a chytré telefony budou mít menší objemy paměti. Některé produktové řady zřejmě ani nedorazí na trh, Nvidia například údajně měla u aktuálních karet RTX 5000 zrušit klasický refresh označovaný jako Super, který měl mít více paměti GDDR.
Tak snad jste nakoupili včas a období přečkáte bez úhony. A pokud ne, níže se alespoň můžete podívat na důvod, proč jsou ceny RAM tam, kde jsou: