V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI, staví se v Mostě či atomovém krytu. A Rusové rozjeli vývoj v Praze

Ve světě se letos investuje více kapitálu do stavby datových center, než do infrastruktury pro těžbu ropy. Jde o důsledek neustále rostoucích sázek na takzvanou umělou inteligenci typu ChatGPT, která se skrze trénink nebo inference z těchto datacenter provozuje a obsluhuje. Celosvětové investice do těchto energeticky náročných budov plných grafických karet (GPU) v tomto roce dosáhnou na 580 miliard dolarů. Polovina z toho jde do USA a další velké podíly berou Čína a Evropa. Trend se nevyhnul ani Česku, kde se chystají čtyři projekty. Na dosavadní zdejší poměry půjde o rozsáhlá datacentra rozesetá do více oblastí.
V poslední době se po právu množí pochyby, zda to s těmi baráky pro AI není přehnané. Například v Kalifornii nebudou některá datacentra zatím uvedena do provozu, protože pro ně není dostatek elektrické energie. Microsoftu leží skladem grafiky od Nvidie, protože je není kam dát. Nvidia jakožto dominantní dodavatel GPU díky boomu AI dosáhla na hodnotu pět bilionů dolarů a z hromady volných peněz posílá investice do svých zákazníků, kteří je používají na nákup grafik právě od Nvidie. Trh místy připomíná bublinu, ale třeba šéfka AMD Lisa Su nedávno uvedla, že k určitým korekcím dojít může, ale že je fundament kolem AI správný. Budoucnost firmy proto rovněž nasměrovala k dodávkám AI čipů.
Český trh se také probouzí, byť samozřejmě chystané projekty nemohou snést srovnání s plány na gigawattové akce zejména amerických kolosů. Zdejší trh s datacentry se dlouhá léta držel spíše při zemi, maximálně jsme mohli vidět objekty s nižšími megawatty. To se teď, pokud všechny plány vyjdou, změní a uvidíme čtyři datacentra po desítkách megawatt. Dohromady by mohla dosáhnout na hodnotu mezi 100 až 200 megawatty.
Arabský projekt v Mostu
Dvě AI datacentra by měla vzniknout v severních Čechách. Do prvního z nich posílají finance investoři ze Spojených arabských emirátů, kteří v Mostě koupili pozemek za miliardu korun. Datacentrum dostane název Iris DC a skládat se bude ze dvou stejných budov. Každá se má celkovou rozlohou dostat na osm tisíc metrů čtverečních, pojme až 1 800 serverových rozvaděčů (racků) a vyžádá si 24 megawatt. Dohromady tedy půjde o skoro 50 megawatt. O napájení se mají starat dva nedaleké severočeské 110kV zdroje.
Za akcí stojí společnost Bluesio Technologies, kterou majoritně ovládá firma Blue Bridge Invest. Na zdejším trhu jde o nováčky, jeden ze spolumajitelů Gabriel Lahyani nicméně působil například jako ředitel mezinárodního rozvoje v developerské firmě Orco Property Group, takže má s českým trhem zkušenosti.
Investoři chtějí prostory mosteckého datacentra poskytovat velkým světovým hráčům typu Microsoft. Ti často nemají dostatek vlastních kapacit, takže využívají služby podobných dodavatelů nebo specializovaných GPU cloudů typu Lambda či CoreWeave. Arabové už s takzvanými hyperscalers vedou debaty. Přesvědčit je chtějí i díky tomu, že pozemek sousedí s páteřní rychlou optickou trasou do Německa.
Česko-německá družba na severu Čech
Další severočeskou akci chystá spoluzakladatel pražské firmy VSHosting Damir Špoljarič. Ten společnost před časem prodal německé skupině Contabo a kromě jiného se s německými partnery v rámci fondů Gi21 a Altiora Partners vrhnul na investice, primárně do cloudové a další infrastruktury. Severočeské datacentrum do těchto plánů spadá.
Špoljarič nyní dokončuje přípravy kolem pozemku a využít chce nedalekou 110kV rozvodnu. Výsledné datacentrum by se mělo dostat na 20 megawatt s tím, že rozděleno bude do dvou identických budov po 10 megawattech. Serverové racky by měly zvládnout až 150 kilowatt, což je dimenzováno právě pro potřeby AI. Projekt nicméně nemusí nutně sloužit pouze pro AI, kapacity může využít například samotná skupina Contabo.
Špoljarič se s partnery chce posunout také mimo Česko. Ve Finsku připravuje datacentrum s kapacitou 100 megawatt, sousedit bude s datacentrem Googlu. Stavět se bude po blocích, celkově jich vznikne 10 po 10 megawattech. Celkově se obě akce počítá s desítkami miliony eur (první fáze), z čehož nakonec budou miliardy korun.
Protiatomový kryt u Brna
Na podzim příštího roku by měla odstartovat první část datového centra, která vznikne předěláním bývalého vojenského protiatomového krytu. Ten se nachází ve vojenském areálu v Kanicích, jenž v roce 2022 koupila brněnské společnost MasterDC. Ta už provozuje tradiční datacentra v Brně a Praze a nyní se chystá na výraznou expanzi.
MasterDC v první fázi počítá s investicích v řádech stovek milionů korun. Stavět se bude po etapách dle poptávky. Na začátek se počítá s kapacitou čtyři megawatty (užitná plocha čtyři tisíce metrů čtverečních), na konci může jíž až o 25 megawatt. K dispozici je celková plocha 26 tisíc metrů čtverečních. Začne se s necelou stovkou racků, přičemž jeden zvládne provozovat až 120 kilowatt, tedy opět dost pro GPU. Zavedeno bude vodní chlazení. Součástí komplexu bude i fotovoltaická elektrárna s výkonem pět MWp.
Také MasterDC chce tyto prostory primárně pronajímat zákazníkům. V budoucnu ale chce vybudovat i vlastní AI kapacity s možností stavět privátní AI cloudy a podobně. MasterDC na projektu spolupracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu, Brnem a Jihomoravským krajem. Datacentrum má sloužit i univerzitám nebo lokálním firmám a s cílem posílit regionální inovace a znalosti kolem AI.
Možná AI gigafactory na Zbraslavi
Čtvrtému projektu už jsme se na Lupě věnovali. České Radiokomunikace (CRA) na podzim oficiálně zahájily první povrchové úpravy terénu na Zbraslavi u Prahy, kde dříve stál AM vysílač. Nedaleko vysílače Cukrák by do konce roku 2027 mělo zahájit provoz CRA Prague Gateway DC, které odstartuje s kapacitou 26 megawatt a PUE 1,25. Na ploše přes čtyři tisíce metrů čtverečních bude k dispozici 12 datových sálů, které půjde dále “rozsekat” na menší části. Celkově by se sem mělo vejít až 2 488 serverových rozvaděčů.
Radiokomunikace budou schopny dodat až 30 až 50 kilowatt na rack, takže bude možné použít GPU chlazené vzduchem. Množství takových racků ale bude omezené, častější verze budou do 20 kilowatt. CRA budou stavět v etapách s tím, že v první části uvedou do provozu asi 700 racků. Datacentrum celkově bude mít tři moduly.
Datacentrum Gateway se časem může výrazně rozrůst, a to na 77 až 100 megawatt. Bude záležet na tom, zda Česko u Evropské komise uspěje s projektem takzvané AI gigatovárny. Těch v Evropě vznikne pět a menší část rozpočtu zaplatí Unie a členské státy. Český stát zájem posvětil a nyní probíhají další jednání. Uvidíme, zda se například Česku podaří spojit s Polskem a dalšími zeměmi v regionu, aby byly větší šance. Pokud by to vyšlo, AI gigafactory na Zbraslavi by mohla vyjít na vysoké desítky miliard korun. Mimochodem, stát o AI gigafactory v minulosti jednal i se zmiňovanými Araby, kteří staví u Mostu.
Ruský vývoj v Česku
V České republice existuje ještě jeden projekt, který se sice minimálně nyní netýká stavby AI datacentra, ale jde o jejich výzkum a vývoj. V Praze totiž rozjela inženýrské centrum společnost Nebius, kterou založil Arkady Volozh, bývalý majitel firmy Yandex, takového ruského Googlu.
Yandex byl po ruské vojenské invazi na Ukrajinu v podstatě znárodněn, respektive bylo nutné ho prodat pod cenou lidem kolem Vladimira Putina, takže Volozh vzal zbývající zahraniční aktiva a transformoval je do Nebiusu. Ten se věnuje více projektům, tím hlavním je ale stavba a provozování AI datacenter. Má je ve Finsku či USA a další si pronajímá v rámci kolokace.
Nebius nedávno od Microsoftu získal zakázku za 19,4 miliardy korun a k tomu potřebný kapitál na expanzi. Podnik staví AI kapacity a poskytuje je právě Microsoftu a dalším velkým hladovým hráčům. Je to dobrá zpráva i pro Česko. Yandex v minulosti rozjížděl v Praze vývojové centrum, z čehož po začátku války sešlo, ale nakonec došlo k přerodu na Nebius. Akcie společnosti se obchodují na newyorské burze Nasdaq, jejich hodnota za rok vyrostla o 280 procent. Díky tomu je možné se z Česka dostat k zajímavým technologiím.
