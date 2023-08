Ruský Yandex chtěl rozjet vývoj v Praze. Jenže přišel Putin a vše zničil, popisuje majitel Seznamu Lukačovič

Ruská internetová společnost Yandex podle informací Lupy koncem roku 2021 začala v Česku budovat vývojové centrum. Už měla pronajaté kanceláře v Praze a na trhu sháněla softwarové inženýry na vývoj služeb jako Yandex Cloud a dalších. Pak ruské jednotky vtrhly na Ukrajinu, plány Yandexu se změnily a pražské aktivity byly ukončeny.

Podle majitele Seznamu Iva Lukačoviče přitom ruská společnost podobná zahraniční centra zakládala i kvůli možnosti nabídnout zaměstnancům emigraci do zahraničí. Prahu konkrétně nezmínil. Podle informací Lupy první ruští zaměstnanci pražské pobočky nebyli ze vpádu na Ukrajinu nadšení.

Rusko poté do konce roku 2022 opustilo kolem sta tisíc IT odborníků a je možné, že jsou dnes čísla výrazně vyšší. Ruské IT má přitom velký potenciál, jen ho brzdí neschopné vedení země.

Lukačovič se dlouhodobě zná a přátelí se spoluzakladatelem Yandexu Arkadym Volozhem. Seznam se svým ruským protějškem také místy spolupracoval, například v roce 2011 nasadil jeho technologii do svého internetového vyhledávání videí.





„Arkady po roce 2014 emigroval z Ruska do Izraele. Od té doby nedělal nic jiného než že pomáhal zaměstnancům Yandexu emigrovat také. Především do evropských poboček Yandexu, které byly zřízeny právě pro to, aby mohl Arkady vytáhnout co nejvíce IT expertů z Ruska ven,“ napsal na Twitteru Lukačovič.

Český internetový miliardář se dle svých slov s ruským podnikatelem a technologem seznámil před více jak dvaceti lety a měl to být právě Čech, kdo ho k emigraci přesvědčil.

“Tohle je barbarska valka,” prohlasil muj znamy, zakladatel Ruskeho vyhledavace Yandex Arkadyj Volzh a definitivne se tak postavil na stranu zapadu.



To co 20let budoval znicil Putin behem 20minut.



Kdyz jsem se s nim pred 20+ lety seznamil mel jsem pocit deja-vu.



1. Arkadyj se… pic.twitter.com/302e0rO0ke — Ivo Lukacovic (@ilblog) August 11, 2023

Podobný příběh

Oba mají podobný příběh. Vybudovali firmy, které tvoří celosvětové anomálie, protože na svých domácích trzích léta úspěšně konkurují jinde dominantnímu Googlu. Něco takového lze vidět ještě ve dvou státech, a sice v Číně (tam je Google blokovaný) a Severní Koreji (nelze mluvit o internetu). Yandex je po Googlu a Bingu třetím největším vyhledávačem na světě.

Yandex každopádně šel dalece za provozování samotného vyhledávání. Postupně vyvinul vlastní alternativy ke cloudům typu Amazon Web Services či službám Spotify, Uber a tak dále. Rozjel také pokročilý projekt vývoje autonomních automobilů. Yandex byl největší ruskou technologickou firmou působící také v Bělorusku, Kazachstánu, Turecku, Arménii, na Ukrajině a v dalších státech v okolí Ruska.

Firma v roce 2011 vstoupila na newyorskou burzu Nasdaq, tržní hodnotu měla až v řádech nižších desítek miliard dolarů s ročními tržbami přes tři miliardy dolarů a ziskem téměř 200 milionů dolarů. Vstup na burzu měl mimo jiné Yandex co nejvíce chránit proti domácím poměrům. V únoru roku 2022 bylo obchodování s akciemi kvůli ruské invazi pozastaveno.





„To, co Arkady dvacet let budoval, Putin zničil během dvaceti minut,“ navázal Lukačovič. „Když se Putin dostal k moci, pozval si na koberec majitele internetových služeb, aby je postrašil. Arkady mu tehdy v kanceláří šlohnul pero a dal jej na aukci vydražit,“ píše majitel Seznamu. „To, jak se Rusko zvrhne v totalitu a Yandexu bude stát za zadkem FSB (tajná služba) a bude hlídat, co dělá (jinak někdo vypadne z okna), na koho odkazuje a podobně, tenkrát nikdo netušil.“

Nabídka, která nejde odmítnout

Prezident Putin dlouhodobě posiluje svou vládu nad ruským internetem. Součástí jeho aktivit je i získávání vlivu v tamních firmách jako právě Yandex nebo Vkontakte. Stát zavedl i další cenzurní systémy včetně možnosti odstřihnout zemi od světového internetu. Neustále vylepšuje špehovací systém SORM napojený na infrastrukturu providerů a operátorů, což moc pěkně popisuje kniha The Red Web.

„Když se Putin dozvěděl, jak důležité médium je internet, v podstatě skoupil všechny důležité a velké ruské internetové firmy. S výjimkou Yandexu,“ shrnul majitel Seznamu. „Celkem dvakrát se Putin pokusil Yandex znárodnit a Arkady to vždy nějak uhrál. Po začátku války na Ukrajině přišlo poloviční znárodnění. Doména yandex.ru je povinně přesměrována na Putinův zpravodajský web a Yandexu zbyl pouze vyhledávač a služby okolo na doméně ya.ru.“

K tomuto přesunu došlo na podzim roku 2022. Yandex prodal mediální aktivity a hlavní doménu rovněž ruskému podniku VK (Vkontakte), který už je delší dobu pod kontrolou spojenců Putina. Původní podnik Yandex si nechal vyhledávač, e-mailovou službu a další nemediální aktiva.

Lukačovič dále upozorňuje, že nyní je v procesu „asi již poslední znárodnění celého Yandexu“, které se má tvářit jako prodej. Něco takového je podle zdrojů Lupy v Rusku běžné – prostě přijde nabídka od podnikatelů-oligarchů z Putinova okolí, která nejde odmítnout. Firmy jsou pak pod kontrolou Kremlu.

Yandex letos v květnu oznámil, že dostal nabídku na odkup podílu od potenciálních investorů. Tito investoři údajně nemají mít vliv na aktivity společnosti a hlasovací práva mají zůstat vedení Yandexu. Mezi těmi, kdo nabídku podali, figuruje zakladatel ropné firmy Lukoil Vagit Alekperov.

„Až se tak stane (znárodnění Yandexu), bude to konec jednoho amerického snu, který se v diktatuře realizovat nedá,“ konstatuje Lukačovič, který dnes kromě Seznamu rozvíjí i mezinárodně úspěšnou službu Windy.