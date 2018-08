 »  Češi a Estonci připravili doporučení ke kybernetickému zabezpečení voleb v EU

Jan Sedlák

Česká republika společně s Estonskem vedla tvorbu dokumentu obsahující souhrn doporučení pro zajištění kybernetické bezpečnosti voleb. Evropská komise upozorňuje, že volby jsou čím dál častěji cílem útoků.

Češi a Estonci konkrétně vedli Skupinu pro spolupráci založenou na základě evropské směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIA). Vedle českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a estonského Úřadu pro informační systémy (RIA) se na tvorbě doporučení podílelo přes dvacet států Evropské unie a dále Evropská komise, zástupci Evropského parlamentu a Evropská agentura pro bezpečnosti sítí a informací (ENISA).

Dokument označený jako Doporučení k zajištění kybernetické bezpečnosti volebních procesů byl připraven v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu a na žádost jeho generálního tajemníka.

Zpráva obsahuje veřejná doporučení, ze kterých si mohou jednotlivě země EU vybírat to, co zapadá do jejich prostředí.

Dokument se věnuje digitálním nástrojům pro přenos, zpracování a počítání hlasů, systémů pro zveřejňování a komunikaci výsledků, registraci voličů a kandidátů a volební databáze, ochraně před DDoS, monitoringu síťového provozu, zálohování, testování a auditům a podobně. Celá zpráva je v angličtině dostupná zde (PDF).