 »  Češi od Němců kupují Feedo, tuzemskou online jedničku v dětském zboží

Jan Sedlák

Internetový obchod Feedo má opět jiného majitele. Pražská společnost AGS 92, která distribuuje dětské zboží a v souvislosti s tím provozuje i e-shopy a 18 kamenných obchodů, se za nespecifikovanou částku chystá Feedo odkoupit od současných německých majitelů v podobě Windeln.de. Infor­moval o tom deník E15.

Němci Feedo od slovenských zakladatelů kupovali v roce 2015. Ti nyní uvádí, že se snaží optimalizovat portfolio a reorganizovat.

Feedo v loňském roce spadlo do ztráty 3,4 milionu eur, což údajně mělo být způsobeno investicemi do dalšího růstu. Obchod je tuzemskou jedničkou v prodeji dětského zboží do tří let. Feedo vedle Česka působí také v Polsku a na Slovensku a má kolem 70 zaměstnanců.

Nový investor Feedo kupuje kvůli zákaznické bázi a shodnému zaměření. Obrat skupiny AGS 92 by po odkupu měl narůst dvojnásobně na 1,2 miliardy korun, doplňuje E15.