Češi spoluinvestují do jednoho z největších seed kol v dosavadní historii evropského AI

United Founders, panevropský fond spoluzaložený Jakubem Havrlantem a Vítem Horkým, se připojil k investorům do francouzského startupu AMI Labs. Tato firma zaměřená na vývoj umělé inteligence právě uzavřela seed kolo ve výši 1,03 miliardy dolarů (přes 21,6 miliardy korun), čímž se řadí k největším seed kolům v evropské historii.
AMI spoluzaložil Yann LeCun, jeden ze tří vědců, kteří za práci na základech moderní AI získali Turingovu cenu někdy označovanou jako Nobelova cena informatiky, a Alexandre LeBrun, zkušený sériový podnikatel. Kola se účastní řada investorů, vedou ho mimo jiné Cathay Innovation nebo Bezos Expeditions. Firmu ale jako investoři podporují také Nvidia, Samsung, Toyota Ventures, Publicis Groupe, nebo třeba počítačový vědec Tim Berners-Lee.
Do AMI se zakladatelé pustili s tím, že chtějí posunout to, co AI umí, a vývoj navíc řídit z Evropy. Horký popisuje, že AMI pracuje na světových modelech. AI má chápat, jak se realita vyvíjí, jaké důsledky mají akce a jak inteligence interaguje s fyzickým světem. Vychází z konceptu JEPA, který LeCun navrhl v roce 2022. Komerční aplikace mají být otázkou let. AMI podle zakladatelů bude průběžně publikovat výzkumné práce a uvolňovat kód jako open source. Tým operuje z Paříže, New Yorku, Montrealu a Singapuru.
Podle vyjádření Horkého jde o společnost, která se snaží vytvořit novou vrstvu inteligence pro svět. „Jedná se o desetiletí trvající vědeckou a technickou výzvu, která vyžaduje výjimečné výzkumníky, dlouhodobou vizi, obrovský výpočetní výkon a mimořádnou odvahu,“ popisuje. United Founders od začátku deklaruje zájem o projekty v laboratorní fázi nebo ve „dni nula" – tedy dřív, než se o ně začnou zajímat ostatní.
United Founders vznikly v Praze jako panevropský fond s plánem investovat zhruba 80 milionů eur do deeptech startupů od fáze pre-seed. Komunitu fondu tvoří přes sto zakladatelů a tvůrců technologických firem včetně sedmi zakladatelů jednorožců. Fond se zaměřuje na AI, kvantové technologie, kyberbezpečnost, zdravotnické technologie nebo vesmírné inovace a otevřeně míří na příští generaci evropských decacornů, tedy firem s valuací přes 10 miliard dolarů.