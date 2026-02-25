Lupa.cz  »  Češi spustili klinickou AI pro veterináře, po pár měsících má přes dva tisíce uživatelů

Češi spustili klinickou AI pro veterináře, po pár měsících má přes dva tisíce uživatelů

Iva Brejlová
Dnes
Veterinář Autor: Shutterstock

Podnikatelé Ondřej Kuchta a Jenda Tovaryš oznámili spuštění projektu PrimVeterinary, nástroje umělé inteligence určeného výhradně pro veterinární medicínu. Projekt podpořil investiční fond Kaya VC. Autoři uvádějí, že jde o první klinickou AI pro veterináře, která staví odpovědi pouze na ověřené odborné literatuře.

Nástroj má řešit problém takzvaných halucinací u obecných AI modelů, které můžou generovat nepřesné nebo neověřené informace. „Obecné AI nástroje si vymýšlejí zhruba jednu z pěti akademických citací. Poskytují odpovědi, které by mohly způsobit vážné škody ve 23 % případů, a často míchají znalosti o lidech a zvířatech,“ uvádí Kuchta. PrimVeterinary využívá licencované veterinární učebnice, odborné časopisy a klinické doporučené postupy. Každé tvrzení doplňuje konkrétním zdrojem a ověřuje i numerické údaje, například dávkování léčiv.

Startup zároveň uzavřel partnerství se dvěma největšími veterinárními vydavateli a spolupracuje s mezinárodní skupinou odborníků z akademické i klinické praxe. Produkt se zaměřuje na poskytování podkladů pro klinické rozhodování, odpovědnost za něj ale podle autorů zůstává vždy na veterináři.

Po čtyřech měsících testování platformu podle Kuchty využívá přes 2 000 veterinářů z USA a Velké Británie. Mezi uživateli jsou pracovníci univerzit i velkých veterinárních sítí. Služba je pro veterinární profesionály dostupná zdarma.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

