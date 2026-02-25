Češi spustili klinickou AI pro veterináře, po pár měsících má přes dva tisíce uživatelů

Podnikatelé Ondřej Kuchta a Jenda Tovaryš oznámili spuštění projektu PrimVeterinary, nástroje umělé inteligence určeného výhradně pro veterinární medicínu. Projekt podpořil investiční fond Kaya VC. Autoři uvádějí, že jde o první klinickou AI pro veterináře, která staví odpovědi pouze na ověřené odborné literatuře.
Nástroj má řešit problém takzvaných halucinací u obecných AI modelů, které můžou generovat nepřesné nebo neověřené informace. „Obecné AI nástroje si vymýšlejí zhruba jednu z pěti akademických citací. Poskytují odpovědi, které by mohly způsobit vážné škody ve 23 % případů, a často míchají znalosti o lidech a zvířatech,“ uvádí Kuchta. PrimVeterinary využívá licencované veterinární učebnice, odborné časopisy a klinické doporučené postupy. Každé tvrzení doplňuje konkrétním zdrojem a ověřuje i numerické údaje, například dávkování léčiv.
Startup zároveň uzavřel partnerství se dvěma největšími veterinárními vydavateli a spolupracuje s mezinárodní skupinou odborníků z akademické i klinické praxe. Produkt se zaměřuje na poskytování podkladů pro klinické rozhodování, odpovědnost za něj ale podle autorů zůstává vždy na veterináři.
Po čtyřech měsících testování platformu podle Kuchty využívá přes 2 000 veterinářů z USA a Velké Británie. Mezi uživateli jsou pracovníci univerzit i velkých veterinárních sítí. Služba je pro veterinární profesionály dostupná zdarma.