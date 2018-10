 »  Česká Geewa vstává z mrtvých, Smashing Four vydělává milion dolarů měsíčně

Jan Sedlák

Pražská společnost Geewa si prošla obdobím, kdy patřila k nejúspěšnějším dodavatelům her na Facebook, až téměř k bankrotu. Po složitém obrodu nedávno vydala novou mobilní hru Smashing Four, která se dobře uchytila. Celosvětově ji denně hraje přes 200 tisíc hráčů a měsíční tržby se dostaly na milion dolarů. Geewa svůj titul označuje za letošní nejvýdělečnější českou mobilní hru.

Smashing Four se také dostala na dvoustou příčku nejvýdělečnějších mobilních her na obchodech App Store a Google Play.

„Nejlepší hry vydělávají až jeden milion dolarů denně a na vrcholu se udrží tři až pět let. My u Smashing Four očekáváme minimálně stejnou životnost,“ uvádí šéf Geewy Miloš Endrle. „V současnosti investujeme do marketingu de facto vše, co vyděláme, tedy skoro jeden milion dolarů měsíčně.“

Majoritním akcionářem Geewy je investiční skupina KKCG, která ve firmě drží přes 60 procent. Třetinu drží polská skupina MCI a zbytek fyzické osoby.

KKCG se do Geewy dostalo už v roce 2014, kdy skrze svůj startupový fond investovalo 82 milionů korun. Společnost si prošla těžkým obdobím a například podle výroční zprávy za rok 2016 se dostala do ztráty 30 milionů korun.