Lupa.cz

Česká obchodní inspekce udělila e-shopům další milionové pokuty

Jan Sedlák
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E-commerce - e-shop - klávesnice Autor: Depositphotos
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Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala v kontrolách internetových obchodů, u nichž existuje podezření na neplnění právních povinností.

Mezi dubnem a červnem letošního roku bylo provedeno 103 kontrol, řešil se zákon o ochraně spotřebitele a další předpisy. Pochybení bylo zjištěno u 94 kontrol, ve více než 91 procentech případů. Uděleno bylo 159 pokut za 4,878 milionu korun.

“Kontrolní akce je trvale zaměřena na plnění povinností prodávajících – právnických a podnikajících fyzických osob při prodeji prostřednictvím internetu včetně mobilních aplikací a sociálních sítí. Cílem kontrol bylo zachytit kompletní obsah internetových stránek a posoudit veškeré informace předkládané spotřebitelům v souvislosti s nabídkou a prodejem výrobků a služeb. V rámci kontrolní akce bylo ve druhém čtvrtletí zjištěno celkem 414 případů porušení zákonů a nařízení EU, které souvisí s nabídkou a prodejem výrobků a služeb prostřednictvím komunikace na dálku,” shrnula ČOI.

Online prodejci nejčastěji používali nekalé obchodní praktiky, špatně informovali o podmínkách, reklamaci nebo způsobu uplatnění práva uživatelů, dále nebylo poskytnuto znění smlouvy a všeobecných podmínek v textové podobě a podobně.

Detaily jsou ve zprávě ČOI. Obchodní inspekce kontroluje internetové obchody průběžně, pokuty rozdávala i loni.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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