Česká obchodní inspekce udělila e-shopům další milionové pokuty

Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala v kontrolách internetových obchodů, u nichž existuje podezření na neplnění právních povinností.
Mezi dubnem a červnem letošního roku bylo provedeno 103 kontrol, řešil se zákon o ochraně spotřebitele a další předpisy. Pochybení bylo zjištěno u 94 kontrol, ve více než 91 procentech případů. Uděleno bylo 159 pokut za 4,878 milionu korun.
“Kontrolní akce je trvale zaměřena na plnění povinností prodávajících – právnických a podnikajících fyzických osob při prodeji prostřednictvím internetu včetně mobilních aplikací a sociálních sítí. Cílem kontrol bylo zachytit kompletní obsah internetových stránek a posoudit veškeré informace předkládané spotřebitelům v souvislosti s nabídkou a prodejem výrobků a služeb. V rámci kontrolní akce bylo ve druhém čtvrtletí zjištěno celkem 414 případů porušení zákonů a nařízení EU, které souvisí s nabídkou a prodejem výrobků a služeb prostřednictvím komunikace na dálku,” shrnula ČOI.
Online prodejci nejčastěji používali nekalé obchodní praktiky, špatně informovali o podmínkách, reklamaci nebo způsobu uplatnění práva uživatelů, dále nebylo poskytnuto znění smlouvy a všeobecných podmínek v textové podobě a podobně.
Detaily jsou ve zprávě ČOI. Obchodní inspekce kontroluje internetové obchody průběžně, pokuty rozdávala i loni.