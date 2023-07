Česká policie už téměř rok využívá analytický nástroj na rozpoznávání tváří

Česká policie používá softwarový nástroj, který může fakticky jakoukoli kameru s kvalitním rozlišením proměnit v nástroj biometrického sledování. Na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím to zjistila organizace Iuridicum Remedium.





Nástroj běžící ve zkušebním provozu umí automatizovaně propojovat fotografie kohokoli s databází fotografií občanů, které policie vytěžila ze státních registrů. Zdrojem fotografií jsou zejména dva z nich – evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů, informuje neziskovka.





„Systém by měl podle objednávky do 15 sekund poskytnout požadovaný počet jednoznačných identifikátorů fotografií osob, u nichž je nejvyšší míra shody se zájmovou osobou na vložené fotografii. Měla by přitom pracovat až se 40 miliony fotografií (respektive s vektory tváří na nich zobrazených osob) v referenční databázi. Každá fotografie v databázi je spojena s individuálním identifikátorem, přes nějž se pak policista dostane jednoduše k dalším údajům, jako je jméno, příjmení, bydliště, či datum narození osoby na vybrané fotografii,“ říká Iuridicum Remedium.

Policie přitom Informační systém Digitální podoba osob (IS DPO) provozuje jen na základě interního pokynu policejního prezidenta, jehož obsah z velké části policie odmítá veřejnosti zpřístupnit. Organizace na základě informační žádosti sice dostala kopii pokynu, klíčové části ale byly začerněné.