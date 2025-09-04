Lupa.cz  »  Česká televize představila moderátory a logo nového ekonomického pořadu

Česká televize představila moderátory a logo nového ekonomického pořadu

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vanda Kofroňová a Jakub Musil, Události, komentáře z ekonomiky Autor: Česká televize
Vanda Kofroňová a Jakub Musil v pořadu Události, komentáře z ekonomiky

Česká televize představila moderátory a redakci nového ekonomického týdeníku „Události, komentáře z ekonomiky“. Pořad se na obrazovkách ČT24 objeví poprvé v sobotu 6. září ve 22 hodin. Tento krok souvisí s obnovením samostatné ekonomické redakce zpravodajství, jež začala fungovat v září.

„Chceme divákům přinášet srozumitelný a zároveň odborný pohled na to, co ovlivňuje jejich životy – od inflace přes energetiku až po vývoj na trzích,“ uvedla vedoucí ekonomické redakce a moderátorka Vanda Kofroňová. Týdeník nabídne shrnutí a analýzy aktuálního dění, rozhovory s hosty a reportáže. 

Události, komentáře z ekonomiky

Události, komentáře z ekonomiky

Autor: Česká televize

Moderování se kromě Vandy Kofroňové střídavě ujmou ještě Nina Ortová a Jakub Musil. Redakci dále tvoří Tereza Gleichová, Petr Vašek a Jitka Fialková. Editorkou bude zkušená ekonomická novinářka Lenka Dolanská, která se vrací do Prahy po působení v Londýně a Bruselu.

Na tématech pro Události, komentáře z ekonomiky budou spolupracovat také vědecká, kulturní a regionální redakce spolu se zahraničními zpravodaji ČT.

První díl se zaměří na tři témata. O státním rozpočtu budou diskutovat bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer a předseda ČMKOS Josef Středula. O investicích automobilky Toyota v Kolíně pohovoří prezident Toyota Motor Europe Yoshihiro Nakata. K tématu mezd se vyjádří ředitelka pro strategii a vývoj společnosti Dermacol Věra Komárová. 

Kromě Událostí, komentářů z ekonomiky chystá Česká televize i druhý ekonomický pořad zaměřený na reportáže, který by se měl na obrazovkách objevit na přelomu roku

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).