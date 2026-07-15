Česká televize spustí v neděli 30. srpna novou debatu, na jejím studiu už pracuje

Diváky České televize čeká v neděli 30. srpna nová podoba tradiční polední diskuse. Studio pro novou debatu a jeho vybavení už televize připravuje. Podle ředitele zpravodajství Petra Mrzeny má architekt práci hotovou, jednotlivé komponenty jsou nyní ve výrobě a v závěru července začne pilotní natáčení.
Na začátku srpna by pak mělo zpravodajství představit první zkušební díly generálnímu řediteli. Šéf zpravodajství na středečním výjezdním zasedání Rady ČT v Ostravě potvrdil, že alespoň první část relace zůstane zachována souběžně na ČT1 i ČT24, redakce v ní ale chystá novinky.
Česká televize řeší podobu nedělní diskuse od březnového odchodu moderátora Václava Moravce, se kterým skončil i jeho pořad Otázky Václava Moravce. Přechodně ji do prázdnin nahradila pořadem Nedělní debata, který se vysílal ze zjednodušeného studia a jeho moderátoři se po týdnu střídali.
Téma přišlo na řadu na okraj projednávání roční zprávy o programu ČT1. Radního Martina Chalupského zajímalo, zda se plánují nějaké změny v hlavní zpravodajské relaci Události.
K tomu ředitel zpravodajství uvedl, že redakce každoročně na přelomu dubna a května vyhodnocuje uplynulou sezonu, sleduje divácká data a reaguje na konkurenci dvou dalších televizních zpravodajských relací. Z nedávných úprav zmínil pravidelné živé okno v druhé části Událostí, které ukazuje aktuální dění v regionech, a nově zařazenou pasáž věnovanou obsahu ze sociálních sítí.
V roce 2025 sledovalo hlavní zpravodajskou relaci Události na stanicích ČT1 a ČT24 v průměru 782 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba o čtyři tisíce méně ve srovnání s rokem 2024. Průměrný podíl na sledovanosti byl 27,78 procenta. Události jsou zároveň jediná hlavní zpravodajská relace na českém trhu, která si dlouhodobě dokázala udržet stabilní zájem diváků, uvádí výroční zpráva ČT.
Na druhé pololetí letošního roku plánuje redakce také redesign zpravodajství, který by se měl týkat především kanálu ČT24 a promítnout se i do Událostí. Návrh je zatím v rané fázi a jeho uskutečnění může podle Mrzeny ovlivnit situace kolem financování televize. Alespoň určitou formu by ale zvládnout chtěl. Plánování dalších kroků je komplikováno tím, že vláda Andreje Babiše by chtěla Českou televizi už od ledna 2027 převést pod státní rozpočet a zároveň snížit částku, se kterou hospodaří.
Televize počítá v delším horizontu s možnou výstavbou zcela nového zpravodajského zázemí, jehož příprava je podle Mrzeny v pokročilé fázi. Přesun zpravodajství do nových prostor odhadl orientačně na zhruba pět let a plánovanou proměnu grafiky popsal jako součást postupného přechodu, který by měl divákům usnadnit, aby změnu nevnímali jako náhlý zlom.