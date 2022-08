Česká televize zveřejnila plán předvolebního vysílání

Autor: Česká televize

Česká televize nabídne v rámci svého předvolebního vysílání ke komunálním volbám tři debaty z Prahy, Brna a Ostravy. V předvečer voleb zařadí do svého programu také Superdebatu, kterou odvysílají ČT24 a ČT1. Výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních voleb shrne tradiční sobotní Volební studio.

První z předvolebních debat je na programu v pondělí 12. září, hostit ji bude Ostrava. O dva dny později bude následovat diskuze z Brna a v pátek 16. září moderátoři Událostí, komentářů, kteří budou debatami provázet, představí lídry kandidátek ze studia z Prahy.

Klíčem pro zvaní hostů – zástupců politických stran, hnutí a koalic budou zejména výsledky průzkumů tzv. volebního potenciálu, které ve všech třech městech pro ČT zpracovávají společnosti Kantar CZ a Data Collect. Pozváni budou ti, kteří se umístí na prvních sedmi místech. Tyto předvolební debaty se uskuteční bez publika.

Jednotlivé diskuze doplní Česká televize Superdebatou, kterou diváci uvidí v předvečer voleb, ve čtvrtek 22. září na programech ČT1 a ČT24. Ústředním tématem pro sedm pozvaných představitelů politických stran, hnutí, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, bude diskuze o vztahu celostátní a regionální politiky.

Průběh sčítání volebních výsledků, jejich hodnocení politology a odborníky a v závěru i debatu s vítězi voleb nabídne na programu ČT24 tradiční sobotní Volební studio. Volební studio odvysílá v sobotu 24. září. O týden později zařadí do programu Volební studio k druhému kolu senátních voleb.

Mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu budou do kontinuálního vysílání ČT24 zařazovány duely kandidátů postupujících do druhého kola.

Stejně jako v předchozích letech vydává ČT nad rámec norem, kterými se řídí, Pravidla předvolebního a volebního vysílání (PDF).

Do vysílání Událostí například nebudou zařazovány informace o kandidátech na zastupitele a senátory, jejich výrazně proklamovaných podporovatelích, kandidujících politických stranách, politických hnutí a koalicí, které nemají významnější dopad na veřejnost. Tím není dotčena povinnost České televize informovat o činnosti moci zákonodárné, výkonné a soudní.