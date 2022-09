České hry loni utržily 7,1 miliardy, skoro o dvě miliardy více. Většina příjmů je ze zahraničí

Autor: Bohemia Interactive

Čeští vývojáři her loni utržily 7,1 miliardy korun, což je meziročně skoro o dvě miliardy více (v roce 2020 se číslo dostalo na 5,3 miliardy). Zisk vyrostl o 14 procent na 2,08 miliardy korun. Více než 95 procent z tržeb činil export do zahraničí. Uvádí to čísla Asociace herních vývojářů (GDACZ).





Čísla výrazně překonala očekávání, trh původně čekal částku kolem šesti miliard. Nárůstu pomohl covid a s ním spojené karantény a domácí hledání zábavy.





Letos by se tržby mohly vyšplhat na 7,5 miliardy. Obecně lze očekávat zpomalení. Na studia dopadají covidová omezení spojená například s nucenou prací z domova. To výrazně zpomaluje vývoj, zejména ve finálních fázích. Mnoho světových firem postupně ohlašuje odklady vydání svých her. Na české vývojáře dopadají i další aspekty jako cena energií, lidské práce, inflace a podobně.

V Česku loni operovalo 135 herních studií, meziročně jich přibylo čtrnáct. Většina z nich jsou několika či jednočlenné projekty. Největší české studio Bohemia Interactive udělalo tržby 1,1 miliardy korun. Tvůrci Beat Saberu utržili 2,3 miliardy, což je meziročně skoro o miliardu více, Beat Games už nicméně patří společnosti Meta Platforms.