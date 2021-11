České hry za pakatel. V digitálních obchodech startuje Czech & Slovak Games Week

Na digitálních obchodech skrze platformy dnes startuje Czech & Slovak Games Week 2021. Během týdne budou k dispozici české a slovenské hry s výraznými slevami.

Nejvíce titulů bude k dispozici na Steamu, vybrat si lze mezi 223 hrami a DLC. GOG přináší nabídku 42 her a deseti DLC. Na Kingdom Come: Deliverance je například sleva 66 procent. Na PC je do akce zapojené také itch.io, k dispozici tam je třináct her.

Vedle počítačů lze nakupovat na konzolích a mobilech. Slevy jsou na Xboxu One (deset her a pět DLC), PlayStationu 4 (šest her a pět DLC), Nintendu Switch a 3DS (třináct her), iOS (26 her), Google Play Store (24 her) a Huawei AppGallery (sedmnáct her).

Na Steamu rovněž probíhají nominace na české a slovenské hry roku.