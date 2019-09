 »  České O2 vykoupilo vlastní akcie, reagovalo na jejich historický propad

Jan Sedlák

Společnost O2 Czech Republic, která majoritně spadá pod PPF (81,06 procenta koncem roku 2018), opět na burze vykupovala své vlastní akcie (PDF). Získala jich 95 848 kusů (231,2 koruny za kus v průměru), za což zaplatila 22,3 milionu korun.

O2 tímto obchodem koncem srpna reagovalo na padající cenu cenných papírů, které se dostaly na nejnižší hodnotu za čtyři roky. Odkup by měl pomoci cenu stabilizovat.

Operátor své akcie nakupuje průběžně od roku 2015, pravidelný interval nicméně nemá. Koncem roku 2017 byl ohlášen nový program odkupu. Aktuální nákupy jsou zároveň první od té doby.

„Valná hromada společnosti, která se konala 8. prosince 2015, přijala usnesení, kterým schválila následující parametry nabývání vlastních kmenových akcií: nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 31 022 005 zaknihovaných kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 10 Kč; doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let; nejnižší cena za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč; nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč, nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost může nabýt: 8 mld. Kč. V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí valné hromady rozhodlo představenstvo společnosti dne 23. prosince 2015 realizovat program („Program“) zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu, v rámci kterého společnost nabude nejvýše takový počet akcií, který odpovídá 4 % z celkového počtu kmenových akcií společnosti. Doba trvání programu činí maximálně 2 roky, respektive do dosažení objemu akcií uvedného v předchozí větě. Dne 13. prosince 2017 představenstvo společnosti rozhodlo realizovat nový program („Nový program“) zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu, v rámci kterého společnost nabude nejvýše takový počet akcií, aby celkový počet nabytých akcií kumulovaně za Program i Nový program nepřekročil 4 % všech akcií společnosti. Doba trvání programu činí maximálně 2 roky, respektive do dosažení objemu akcií uvedného v předchozí větě,“ uvádí O2.