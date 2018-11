 »  České Radiokomunikace spouští datacentrum v Ostravě, rozšíří i pražský Žižkov

Jan Sedlák

Dává smysl v Česku stavět datacentra mimo Prahu a případně Brno? „Nemá smysl dělat veliké projekty postavené na zelené louce, navíc financované pomocí evropských dotací. Menší projekty nám smysl dávají,“ říká pro Lupu obchodní ředitel Českých Radiokomunikací (ČRa) Miloš Mastník.

Radiokomunikace totiž pokračují ve své strategii výstavby menších datových center v regionech, kdy se zaplňují uvolněné prostory po přechodu na digitální vysílání. ČRa takto postupně rozjely datacentra v Brně, Zlíně a Pardubicích a aktuálně otevírají lokalitu v Ostravě. Umístěna je v areálu vysílače Ostrava-Hošťálkovice.

ČRa svá regionální datacentra osazují zhruba 20 až 30 serverovými racky. Například v Ostravě je nyní připraveno 26 racků. Výstavba takového jednoho datacentra vyjde na zhruba 10 milionů korun.

Do Hradce a Budějovic

Po Ostravě jsou v plánu regionální datová centra také v Hradci Králové a Českých Budějovicích, která se mají otevřít během příštího roku (v Budějovicích mimo jiné staví datacentra ruský Host-telecom). „Teoreticky zvládneme osadit i Liberec, ale tam ještě uvidíme,“ plánuje Mastník.

Podle ČRa zájem o menší lokality v krajích projevují společnosti, které chtějí mít svoji infrastrukturu poblíž a mimo jiné jim jde o lokalitu umístěných dat. Téměř celé prostory v Pardubicích si například pronajala jedna ze zdejších pojišťoven. U pardubického datacentra je tak v plánu rozšiřování.

ČRa v regionálních datacentrech nabízí věci jako dvě nezávislé trasy napájení, datovou konektivitu od více providerů, diesel agregát nebo nonstop ochranku.

Radiokomunikace zužitkovávají rovněž prostory na Cukráku. Ty firma pronajala těžařům kryptoměn, kteří zde provozují stroje s grafickými kartami a podobně.

Rozšiřování Žižkova

Operátor, které ICT vidí jako strategický byznys do budoucna, který doplňuje tradiční aktivity kolem televizního a rádiového vysílání, zároveň chystá rozšiřování hlavního datového centra u televizní věže v Praze na Žižkově. V DC Tower se chystá další datový sál o kapacitě 160 racků.

„Celkově se jako firma dostaneme na 800 racků. Teď máme plných 400 racků. Z toho jeden sál na Žižkově zabírá náš cloud, který je duplikovaný v sídle na Strahově,“ navazuje Mastník.

Radiokomunikace při investicích do datacenter počítají s dobou návratnosti, která je v branži poměrně standardní, tedy šest až deset let. Zákazníci si vedle služeb samotného datacentra od ČRa často berou konektivitu a další doprovodné služby.

ČRa provozují také cloudy. Ten postavený na VMware je určený pro tradiční enterprise nasazení. Na OpenStacku se pak provozují OTT služby typu streamování a podobně. To už se Radiokomunikacím podařilo prodat třeba pro přenosy ze sněmovny nebo pro 4K přenosy tuzemské filharmonie. OTT cloud se rovněž daří prodávat do zahraničí, konkrétně na Slovensko a do baltských států.

„Byznys s datovými centry i cloudy nám stabilně každoročně roste o zhruba 30 procent,“ uzavírá Mastník.

Jak vypadá datacentrum ČRa na Žižkově: