Českému Oraclu klesly tržby o dvě miliardy, přesunul vývojáře do nové firmy

Českému Oracle tržby klesly, a to z 3,708 na 1,763 miliardy korun. Zisk po zdanění spadl ze 195,2 na 86,5 milionu korun. Je to dáno tím, že firma převedla výzkumnou a vývojovou činnost do jiné společnosti, konkrétně pod Oracle Global Services Czech Republic. Kvůli této operaci klesl i počet zaměstnanců, a to ze 1700 na 436.

“Na výsledcích se projevil zejména prodej segmentů podniku ve prospěch společnosti Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. v období končícím 31. května 2020. Předpokládáme, že ve své úspěšné obchodní činnosti bude pokračovat a bude zisková i v dalších letech,” informuje podnik v účetní závěrce.

Oracle v Česku dlouhodobě provozuje vývoj několika produktů, například jazyka Java nebo aplikací z balíku koupené společnosti NetSuite. V Česku se pracuje i na Oracle Cloudu a technologiích kolem koupeného pražského startupu Apiary. Vývojářské pobočky má Oracle v Praze a Brně.

Mzdové náklady na dřívějších 1700 zaměstnanců Oraclu činily 1,625 miliardy korun. Po přesunutí jejich větší části do nové společnosti klesly mzdové náklady v běžném Oraclu na 507,4 milionu. Jednatelé ani vedení neobdrželi žádné odměny.

Oracle má nyní k dispozici nerozdělený zisk za poslední roky ve výši 513 milionů korun. Základní kapitál Oracle Global Services Czech Republic činí 178,05 milionu korun, jediným vlastníkem je entita Oraclu zapsaná v americkém státě Delaware.