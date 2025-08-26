Lupa.cz  »  Českému rozhlasu přibylo 191 tisíc poplatníků

Českému rozhlasu přibylo 191 tisíc poplatníků

Českému rozhlasu se do evidence nahlásilo k 24. srpnu už 191 tisíc nových poplatníků z řad domácností. Aktuální data zveřejnili zástupci veřejnoprávního rádia při úterním jednání senátní mediální komise. Ta se zabývala výroční zprávou Českého rozhlasu za loňský rok.

Firemních plátců je nyní v evidenci přibližně 17,5 tisíce. „Jsou to firmy, které mají 25 a více zaměstnanců,“ uvedl Jan Menger, který při jednání v Senátu zastupoval generálního ředitele. „Pokud jde o právnické osoby, tam bylo stanoveno přechodné období od 1. května do 30. června. Během něj měli poplatníci, kteří již byli v naší databázi, dva měsíce na to, aby nám oznámili informaci o počtu zaměstnanců, a po tuto dobu platili ještě dle původního zákona,“ připomněl Menger.

„Víme podle dat Českého statistického úřadu, že firem, které by měly platit Českému rozhlasu, je 23 až 25 tisíc. Přesné číslo není známé, protože agenda Českého statistického úřadu do počtu zaměstnanců započítává i pracovníky na dohody, zatímco zákon jasně hovoří pouze o průměrném přepočteném stavu kmenových zaměstnanců. Chtěl bych ale říci, že stav je naplněn zhruba ze 75 až 80 %,“ doplnil ředitel ekonomického úseku Martin Vojslavský.

Celkově Český rozhlas eviduje bezmála 600 tisíc právnických osob, ale zhruba 573 tisíc tvoří OSVČ s nulovou sazbou. Mají totiž méně než 25 zaměstnanců a podle zákona tedy nemusí hradit poplatky. Zároveň však musí být v evidenci, pokud mají nějaký přijímač.

Zástupci Českého rozhlasu zopakovali, že nehodlají postihovat malé živnostníky s nulovou sazbou, kteří se do evidence nenahlásili. „V zákoně je uvedeno, že přirážku k rozhlasovému poplatku můžeme vystavit, až když subjekt dluží konkrétní poplatek. Je logické, že osobám, které se pouze registrují a mají nulovou sazbu, nemůže vzniknout žádný dluh, protože žádný poplatek ani nehradí. Na tuto skupinu se zaměřovat nebudeme. Budeme se samozřejmě zaměřovat zejména na velké firmy, kde ta poplatková povinnost je,“ podotkl Martin Vojslavský.

Poplatkové oddělení Českého rozhlasu stále zpracovává přihlášky na základě mediální novely. „Až tuto agendu zpracujeme, a máme na to harmonogram do konce září, obnovíme standardní procesy. To znamená, že budeme i akvírovat – vrátíme se k oslovování firem, které ještě neuhradily, a u kterých máme ze sekundárních rejstříků informace o počtu zaměstnanců. Ty samozřejmě vyzveme, oslovíme je a slušně požádáme o to, zda nezapomněly splnit svoji zákonnou povinnost,“ doplnil ředitel ekonomického úseku.

