Českému staviteli datacenter Altron výrazně spadly tržby. Dodal objekty pro Seznam či Nemocnici Beroun

Jan Sedlák
Dnes
Altron Autor: Altron

České společnosti Altron v loňském roce výrazně klesly tržby. Z téměř 978 milionů spadly na 570,6 milionu korun. Zisk po zdanění činil  33,7 milionu korun. Altron je výrazným stavitelem datacenter na našem trhu a dále například vyrábí a vyváží modulární datacentra.

Loňskými velkými projekty pro Altron bylo dokončení datového centra Kokura 3 pro společnost Seznam.cz a výstavba datového centra pro firmu Akeso v rámci Nemocnice Beroun.

“Rok 2024 byl pro společnost Altron obdobím strukturální adaptace, provozní konsolidace a strategického řízení v prostředí přetrvávající globální nejistoty. Přestože nadále čelíme důsledkům geopolitických konfliktů, zejména války na Ukrajině, podnikatelské prostředí se začalo stabilizovat. Inflační tlaky oslabují, trh s energiemi se konsoliduje a klíčoví hráči přizpůsobují své procesy nové realitě,” uvedl většinový majitel Altronu Milivoj Uzelac v účetní závěrce. Zmínil také evropský Green Deal, který dle jeho slov významně ovlivňuje provozní a investiční rámce v technologickém sektoru.

Většinu z tržeb Altronu udělal prodej non-IT technologií, konkrétně šlo o více než 268 milionů z Česka a skoro 42 milionů ze zahraničí. Dále byl se skoro 128 miliony silný servis.

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás. A další se chystá v severních Čechách Přečtěte si také:

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás. A další se chystá v severních Čechách

