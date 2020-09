Česko-americká Volterra zainvestovaná Microsoftem spouští distribuovaný load balancer

Americko-český startup Volterra, který koncem loňského roku získal investici 50 milionů dolarů od Microsoftu či Samsungu, spouští jednu ze svých klíčových služeb VoltMesh zaměřenou na distribuované sítě.

“Jedná se o distribuovaný load balancing (ingress-egress GW), API gateway a API auto-discovery control. Způsob, jakým komunikují aplikace, se zásadně mění, a to vlivem vstupu do multicloudového prostředí a microservices. Jde o koncept API eats software, což znamená, že všechna komunikace závisí na API (REST, GRPC). Proto tradiční způsob správy bezpečnostních pravidel například na centrálním síťovém firewallu není dostačující. Je nutné provádět mikrosegmentaci na úrovni API a poskytovat distribuovaný přístup. Jde o koncept zero trust pro komunikaci aplikace s aplikací nebo aplikace s uživatelem,” přibližuje pro Lupu Jakub Pavlík, který působí jako ředitel pro engineering.

K nové službě je možné se přihlásit zdarma. Verze Free obsahuje globální ADN, zabezpečení, bránu pro Kubernetes a další funkce.

Volterru založil Ankur Singla, který prodal Contrail Systems do rukou Juniper Networks za 178 milionů dolarů. Během svého působení se seznámil s Pavlíkem, který spoluzaložil firmu TCP Cloud zaměřenou na OpenStack, jíž asi za miliardu korun koupil Mirantis. Více v našem rozhovoru.