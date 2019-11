 »  Česko-americký startup Volterra získal přes miliardu od Microsoftu či Samsungu

Jan Sedlák

Mladý americko-český startup Volterra získal investici ve výši 50 milionů dolarů, na které se podílely fondy Khosla Ventures, Mayfield, Samsung NEXT a M12, což je investiční odnož Microsoftu. Ten zároveň novou součást svého startupového portfolia představil na konferenci Ignite 2019 odehrávající se tento týden v Orlandu.

Volterra funguje od roku 2017 a v současné době má přes sto zaměstnanců a platící zákazníky. Za startupem stojí Ankur Singla, který v minulosti stihl například vybudovat a prodat firmu Contrail Systems do rukou Juniper Networks za 176 milionů dolarů.

Singla se během svého působení seznámil s Jakubem Pavlíkem, který spoluzakládat písecko-pražský podnik TCP Cloud, jenž za zhruba miliardu korun koupil Mirantis. Pavlík pak dostal na starost budování pražského vývojového centra Volterry, o které se startup výrazně opírá. Pavlík to dříve více rozvedl v rozhovoru pro Lupu.

Volterra pracuje na distribuované cloudové platformě pro nasazování a provoz aplikací a dat běžících ve více cloudech a edge zařízeních. Nabízí nástroje VoltStack (využívá Kubernetes APIs), VoltMesh (síťová komunikace mezi cloudy) a Volterra Console (správcovský nástroj pro deploying a ovládání).

„Máme zkušenosti s provozem velkých cloudů – například DirecTV mělo 1500 serverů, které jsme provozovali. Máme dovednosti v tom, jak provozovat rozsáhlé projekty, umíme to automatizovat, doručovat a jsme v tom hodně efektivní. Jedna z částí, kterou budeme řešit, je právě kompletní automatizace a provoz. Tak, abychom byli schopní vše provozovat v jednotlivcích a nepotřebovali jsme armádu lidí. My konkrétně nebudeme psát nějaké low-level protokoly, to není naše role. A potom zde budeme psát front-end, tedy onu SaaS aplikaci. Hledáme lidi, kteří by s tímto pomohli,“ popsal Pavlík v našem rozhovoru. Více čtěte zde.

