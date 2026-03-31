Česko bude mít vlastní špionážní oko ve vesmíru, družice uvidí i jednotlivá auta

Iva Brejlová
Dnes
AMBIC Autor: VZLU Aerospace

VZLU Aerospace a Evropská kosmická agentura podepsaly smlouvu na vývoj družice AMBIC. Stane se prvním českým pozorovacím satelitem určeným výhradně pro státní uživatele. V budoucnu má pomoct například při zvládání požárů, povodní, se sledováním situace na silnicích a železnicích nebo při monitorování chráněných parků nebo skládek.

AMBIC bude pořizovat až 400 snímků denně s rozlišením 1,2 metru na pixel, viditelná tak budou i jednotlivá auta. Satelit bude fungovat na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů, poletí ve výšce srovnatelné s Mezinárodní vesmírnou stanicí, bude vážit 140 kilogramů a měřit zhruba 70 × 70 × 100 cm. Start se plánuje na rok 2030, termín se má upřesnit v průběhu vývoje.

Projekt vede VZLU Aerospace, kde bude satelit také sestavován a provozován. Jako hlavní subdodavatelé se podílejí OHB Czechspace, ESC Aerospace a World from Space. Méně než čtvrtina hodnoty satelitu má být pořízena ze zahraničí. „Družice zajistí českým státním uživatelům přístup k satelitním snímkům nezávisle na komerčních dodavatelích nebo zahraničních mocnostech,“ komentuje generální ředitel VZLU Aerospace Josef Kašpar.

Součástí smlouvy je i vývoj univerzální satelitní platformy pro tělesa o hmotnosti 80 až 200 kilogramů, která půjde v budoucnu osadit různými přístroji, jako jsou teleskopy, transpondéry nebo další senzory. AMBIC navazuje na předchozí projekty VZLU Aerospace, tedy satelity SATurnin-1, VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2 a vyvíjenou konstelaci VZLUGEM. Od 1. března 2026 přešla odpovědnost za české kosmické aktivity z Ministerstva dopravy na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

